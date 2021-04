Skupinka nadšenců v Prosenicích se věnuje domácímu pivovarnictví zhruba od roku 2011. Spolek Chmelínkáři byl ale založen až v roce 2018. U jeho zrodu stáli kromě Marka Skopala také dnešní starosta obce Luboš Zatloukal, Jan Kubiš, Radek Bartl nebo Josef Sehnal.

„Vždycky jsem měl rád pivo, ale jednou před lety jsme si zašli s kamarádem Radkem Bartlem do hospody a řekli si, že už to není ono. Nebylo to pivo, jaké jsme pili kdysi v roce 1986 na zábavách. Našli jsme si tedy na internetu receptury a dali se do toho. Naše pivo je nefiltrované a nepasterizované. Chceme, aby bylo živé a zůstaly v něm všechny aminokyseliny a potřebné vitamíny,“ líčí Marek Skopal.

Zpočátku vařil pivo doma ve třicetilitrovém a padesátilitrovém hrnci.

„Teď už mám ale ve sklepě stolitrový pivovárek. Náš spolek, který má asi patnáct členů, se schází jednou do měsíce a degustuje,“ popisuje. Pivo slouží jen pro domácí degustaci přátel nebo na kulturní akce, které pořádá obec. Spolek ho lidem nabízí zdarma.

„Máme v našem spolku i člena, který peče chleba a dělá domácí sýry. ROCKovar, který se koná vždy v lednu, a hodové posezení - to jsou dvě akce, na nichž může veřejnost ochutnat naše produkty - nejen pivo, ale i jiné dobroty,“ doplňuje.

Se spolkem spolupracuje i „dvorní“ kapela R.U.M. , která na akcích hraje.

Marin, Honzin i Balžeňák

A napadlo někdy Chmelínkáře dát svým produktům název?

„Inspirovali jsme se filmem Postřižiny, ve kterém byl výraznou postavou strýc Pepin. Moje pivo se tedy jmenuje Marin, ale máme tu i Honzin, Lubkovíc nebo Blažeňák. Každý sládek zkrátka uvaří to, co mu chutná - někdo dá více chmele, jiný použije vídeňský slad, který ovlivní chuť piva. Základem mého piva je plzeňský slad - a protože mám rád tankovou Plzeň, má moje pivo 11,5 stupňů,“ dodává.

Cílem spolku je kromě výroby piva také obohacení společenského života v obci prostřednictvím pořádání kulturních akcí.

„Chceme zkrátka dělat život veselejším. Naším tajným přáním je získat nové fandy domovarnictví - domácího vaření piva. Jsme proto rádi, že řady Chmelínkářů rozšířili členové, kteří pečou domácí chleba nebo vyrábějí domácí sýr. Milujeme zkrátka poctivé domácí výrobky a budou nás provázet na všech našich spolkových akcích,“ uzavírá.