Letošní chladné jaro dělá včelařům vrásky na čele. Loni se touto dobou už chystali na stáčení prvního květového medu, nyní je první snůška v nedohlednu. Chladné počasí má na včelstva negativní dopad - mnozí včelaři se potýkají s chorobami včel a jejich úhynem. Na řadě míst nemohly včely kvůli chladnému počasí vůbec létat.

Ilustrační foto | Foto: Foto: archiv Deníku

„Řepka kvete se zpožděním. Včelstva jsou zeslabená a nejsou v dostatečné síle. Chladné počasí jim nesvědčí,“ líčí František Hošek, místopředseda přerovského okresního výboru Českého svazu včelařů.

Podle jeho slov se včely i letos potýkají s chorobami, nejčastěji jde o varroázu. „V celé zemi došlo k velkému úbytku. Někteří včelaři skončili dokonce úplně bez včel, což se týká zejména severní Moravy,“ upřesnil Hošek.

Situace je podobná v celém okrese, od Přerova až po Hranice. „Počasí je chladné. Med jsme v minulých letech koncem května už stáčeli, ale letos to bude určitě později. Já jsem ale optimista a věřím, že je ještě dostatek času na to, aby se to srovnalo. První jarní květová snůška se však určitě o pár týdnů posune,“ odhaduje Zdeněk Hadaš, majitel Medového sklípku v Miloticích nad Bečvou.

VIDEO: V Přerově se částečně uzavřela frekventovaná silnice Velké Novosady

Podobně to vidí také včelař Jaroslav Juráň ze Skaličky. „První jarní snůška bude pozdější, ale ještě není nic ztraceno. Pokud nastoupí teploty kolem 20 stupňů, myslím, že začátek sezony nemusí být špatný. Řepka má dostatek vláhy, proto bude dobře medovat. Všechno se ale ukáže tak za měsíc,“ odhaduje Juráň.

Třídu 1. máje v Hranicích opět zkrášlily růžové květy sakur. Podívejte se

Zvýšení cen cukru zřejmě podle oslovených včelařů povede k tomu, že budou muset i v letošním roce med zdražovat. Podle včelaře Františka Hoška může med podražit dokonce až o třicet korun na kilogram. To znamená z 220 na 250 korun. Jako důvod uvádí zdražování vstupních nákladů včetně cukru, kterým se včely dokrmují.