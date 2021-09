„V našich centrech je praxe taková, že když lidé vědí, že budeme za půl roku otevírat, vyjadřují předběžný zájem a bereme si od nich kontakt, abychom je mohli oslovit. Jednání se zájemci o tuto službu ale můžeme zahájit až poté, co získáme jako poskytovatelé sociálních služeb registraci pro nové Alzheimer centrum,“ uzavřel Radek Žádník.

Přerov dlouhodobě zápasí s nedostatkem volných lůžek ve zdejším Domově pro seniory. Podle jeho ředitelky Jany Žouželkové je dnes zájemců více než tisícovka. „Z toho je 325 žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem pro lidi, trpící některou z forem demence,“ řekla.

„Jde o to, aby měli klienti během dne náplň a činnosti pod vedením terapeutů a na pokojích byli co nejméně. Na jídelnu bude navazovat také terasa, i zde mohou trávit čas,“ poznamenal Radek Žádník.

Práce potrvají až do konce příštího roku.

„Během prázdnin se rozběhly vnitřní přípravné práce a teď už bourání pokročilo, takže je patrné i zvenku. Stavební úpravy budovy ze šedesátých let, která kdysi sloužila jako kanceláře, jsou poměrně rozsáhlé. Má železobetonovou konstrukci, takže plášť je dlouhověký a stabilní, vnitřek ale půjde pryč a budou se zde dávat kompletně nové technologie. Součástí projektu je i demolice garáží, na jejichž místě vznikne zahrada pro klienty,“ nastínil Radek Žádník, ředitel společnosti Domov Alzheimer.

Vnitřní přípravné práce, ale i bourání, které už je vidět i z ulice. Budova bývalého Chemoprojektu v Přerově, kde má vzniknout centrum pro klienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobu, prochází náročnou rekonstrukcí. Stavba má být hotová koncem příštího roku a už v roce 2023 by mohl začít moderní komplex sloužit svému účelu.

