Chci názorové proudy v ČSSD spojit, říká Antonín Staněk

/ROZHOVOR/ Sociální demokraté si 18. února na mimořádném sjezdu v Hradci Králové zvolí nové vedení. O nejvyšší funkci se bude ucházet hned několik kandidátů, což podle komentátorů nasvědčuje dobré kvalitě vnitrostranické demokracie.

Sociální demokraté v Olomouckém kraji vyslali do boje o předsednický post vlastního „koně“ – poslance a olomouckého primátora Antonína Staňka.

Co tento kandidát chce straně, která spadla na sedm procent, nabídnou, co podle něj ČSSD potřebuje a co očekává od návštěvy prezidenta Miloše Zemana na sjezdu, sdělil krátce po nedělní krajské konferenci ČSSD ve Šternberku v rozhovoru pro regionální Deník.



Co chcete nabídnout ČSSD?

To nepodstatnější: jsem nová tvář, v minulosti jsem nebyl součástí žádného z názorových proudů, které v sociální demokracii vykrystalizovaly. Současně jsem přesvědčen o tom, že bych mohl tyto názorové proudy spojit tak, aby hovořily jedním hlasem, což neznamená je umlčovat, ale dát těmto proudům jednotnější vzezření.

Co ČSSD, která spadla na sedm procent, nyní potřebuje? Restart, lepší politický marketing? Vzhledem k tomu, že to bude mise pouze do řádného sjezdu v roce 2019, má určitý omezený čas. Hovořit o nějakém složitém politickém marketingu v situaci, ve které je sociální demokracie, to není to pravé. Potřebujeme začít mluvit jasně, stručně, srozumitelně a ústy důvěryhodných lidí.

Je-li o čem jednat, je třeba jednat



Má jít ČSSD do vlády s hnutím ANO? Nebo by měla být v opozici? Rozhodne sjezd, ale co vy preferujete?

Moje priorita je taková: je-li o čem jednat a je prostor pro jednání, je třeba jednat. A to na základě druhé strany a její výzvy k jednání, nebo z vlastní iniciativy nabídnout teze, myšlenky, body programu. Rozhodně jsem pro, abychom o případném vládním angažmá jednali, a to v jaké podobě, jakém rozsahu, to bude na sjezdu sociální demokracie, případně na členské základně. Ale situace, v jaké ČSSD je a její program, jsou natolik klíčové, že by měly mít prostor, aby byly realizovány prostřednictvím vládního angažmá.



Byl byste spokojený, kdyby ČSSD byla ve vládě, jejíž premiér čelí trestnímu stíhání? Je to pro vás problém?

Je to téma, které se táhne od okamžiku, kdy skončily volby. První je, že voličům tento problém nevadil, ale já bych upřednostňoval, kdyby ve vládě trestně stíhaní lidé nebyli. Nicméně řešení mnoho není. Hnutí ANO je potřeba vnímat jako jednoznačného vítěze voleb a Andreje Babiše jako silného předsedu tohoto hnutí a neumím si představit, že by členové tohoto hnutí dokázali svého předsedu upozadit. Ano, varianta je, že tam nemusí být žádný z předsedů, nebo, a to je z nejhorších variant, že pan Babiš bude předsedou vlády. Je to plná odpovědnost hnutí ANO. Mnoho jiných řešení není.

Předčasné volby jsou prohrou politiků

No, sám Andrej Babiš poslední dny jedno zmiňuje, a to předčasné volby. Jak jeho slova čtete?

Předčasné volby žádným řešením nebudou. Nikde není napsáno, že politický pat nemusí nastat i po předčasných volbách. Jsou prohrou politiků. Hnutí ANO dosáhlo velkého úspěchu ve volbách a tlak na politické partnery takto vyvíjet může. Matematika ve Sněmovně je poměrně jasná a nejsem si jist, zda by se podařilo nasbírat příslušný počet poslaneckých hlasů k rozpuštění Poslanecké sněmovny.



Na sjezdu vystoupí prezident Miloš Zeman. Jste zvědav, s čím přijede?

Myslím, že to bude vystoupení prezidenta na sjezdu tradiční demokratické politické strany, která je na politickém nebi 140 let, a Miloš Zeman byl jejím předsedou a očekávám, že ve svém projevu tyto věci nějakým způsobem shrne a možná naznačí představu o dalším směřováním sociální demokracie. Lze však obtížně předpokládat, co bude obsahem projevu Miloše Zemana.



Na sjezdu chcete uspět, a pokud by se to nepodařilo, kdo z trojice Hamáček, Chovanec, Zimola by měl být předsedou sociální demokracie? Pro koho byste hlasoval?

Jsem jedním z delegátů a budu s napětím očekávat volební projevy kolegů, kteří budou usilovat o post předsedy České strany sociálně demokratické. A z tohoto pohledu se budu rozhodovat. Nechám se překvapit. Byl bych však rád, aby v čele sociální demokracie stál člověk, který bude schopen stranu sjednotit, aby navenek mluvila jednotným hlasem a současně bude schopen přinést důvěru v tuto stranu i do řad sympatizantů a podporovatelů, všech, kteří nás v minulosti volili. Měl by to být člověk důvěryhodný, který nebude přijatelným jen dovnitř strany, ale i směrem ven.