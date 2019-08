Rozhovor se šéfem územního odboru přerovské policie Martinem Lebduškou

O to, aby se do problémové lokality u nádraží, kde dochází často ke konfliktům, vrátila policejní služebna a lidé se tu cítili bezpečněji, usilovali v minulosti politici i běžní občané. Přece jen - nádraží je vstupní branou do města. Co rozhodlo, že se přání nakonec stane realitou?

Hlavním důvodem toho, že se do budovy opět vrátí život, je vznik nového oddělení hlídkové služby. Souvisí to s bezpečnostní situací v naší zemi, ale je to zároveň reakce na teroristické činy v Evropě. V rámci policie vznikl projekt prvosledové hlídky, ve které jsou policisté vycvičeni lépe nebo jinak než ti ostatní. Prvosledová hlídka je schopna okamžitě reagovat na jakýkoliv výskyt trestné činnosti, zejména násilného charakteru - například aktivního střelce a případy jiného násilí. Oddělení hlídkové služby má vytvořit zázemí pro tyto prvosledové hlídky. Bude dohlížet na bezpečnost v rámci celého územního odboru - to znamená nejen v Přerově, ale i Hranicích, Lipníku či Kojetíně. Hlídky budou působit také v terénu. Všichni policisté, kteří k nám nastoupí, by měli projít oddělením hlídkové služby, aby nasbírali zkušenosti. Potom budou zařazeni na příslušná obvodní oddělení v rámci okresu.

Vzrostla na Přerovsku kriminalita, nebo je trestných činů zhruba stejně jako v minulých letech?

Aktuálně jsme v bodu zlomu, kdy kriminalita mírně stoupá, ale není to nic skokového. Na Přerovsku nás nejvíce trápí majetková trestná činnost, ale přibylo i násilí a agresivity mezi lidmi.

Sociálně vyloučené lokality u nádraží jsou místem, kde se Přerované necítí bezpečně - i s ohledem na početnou romskou komunitu, která zde žije. Přispěl i tento fakt k tomu, že se nové oddělení otevře právě v nádražní budově?

Sociálně vyloučené lokality jsou dosti rizikové na to, aby zde vzniklo napětí nebo jakýkoliv konflikt. A v Přerově se tyto lokality nacházejí právě v ulicích u nádraží - ať už vlakového nebo autobusového. Způsobuje to tedy problémy při běžném chodu města, kdy lidé cestují do zaměstnání, nebo přijíždějí vlakem do Přerova. Proto je námi zvolená dislokace útvaru hlídkové služby právě v budově železniční stanice v Přerově. Po železnici přijíždějí do města fanoušci na hokejová utkání, ale i sledované náklady. V Přerově je navíc nádraží téměř v centru města. Budeme sídlit v budově drah a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to uvítala. V minulosti zde měla sídlo železniční policie, potom nějakou dobu obvodní oddělení a v současnosti je zde služebna, ve které je nepravidelný výkon služby.

Bude nutné investovat do oprav objektu?

Spolupráce mezi policií a Správou železniční dopravní cesty je velmi dobrá. Prostory, které teď užíváme, opraví SŽDC na vlastní náklady podle našich potřeb. Protože se jedná o památkově chráněnou budovu, musí rekonstrukce proběhnout i po dohodě s památkáři. Až se objekt spraví, můžeme se do něj přestěhovat. V současné době to vypadá tak, že SŽDC má hotový projekt a soutěží dodavatele stavby. Předpokládám, že by mohla být zahájena v září nebo říjnu a optimistickým odhadem dokončení je konec letošního roku. Bylo nám přislíbeno, že nám 1. ledna 2020 předají klíče od budovy. Berme to ale s rezervou - víme, že se při rekonstrukci může narazit na nečekaný problém. Vznik oddělení hlídkové služby je ale naplánován na nový rok a věříme, že začneme působit v prostorách nově zrekonstruované budovy.

Kolik policistů zde má sídlit?

Pro efektivitu oddělení bychom byli rádi, aby jich bylo několik desítek. Budou sloužit ve dvanáctihodinových směnách, čtyřiadvacet hodin denně. K cílovému stavu se ale musíme nejprve dopracovat. Startovací kariéra nových policistů začne právě na oddělení hlídkové služby.

Náborový příspěvek je pro mladé lidi poměrně lákavý. Už se vám hlásí zájemci?

Hlásí se jich poměrně hodně, protože jsme zahájili kampaň a nabízíme náborový příspěvek 75 tisíc korun. Zájemcům o práci u policie můžeme nabídnout postupné zvyšování služebního příjmu - během prvního roku bude činit přes 24 tisíc korun měsíčně, ale po nástupu do výkonu služby ihned vzroste na 29 tisíc, po třech letech až na 32 tisíc korun. K těmto částkám dostávají policisté další příplatky, například za službu přesčas, svátky a osobní příplatek. Služební příjem všech policistů se pravidelně každé tři roky navyšuje. Průměrný služební příjem policistů v Olomouckém kraji činil v loňském roce 41 433 korun. Policisté mají nárok na šest týdnů placené dovolené a mnoho dalších benefitů.

Většina zaměstnavatelů ale v poslední době zápasí s nedostatkem vhodných lidí…

Máme svá kritéria, jako fyzickou a zdravotní způsobilost. Někteří uchazeči vypadnou na psychologických testech, nebo si profesi policisty nakonec rozmyslí, ale rozhodně naše kritéria nejsou nadmíru náročná. Navíc fyzické testy lze v případě neúspěchu několikrát opakovat. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s úspěšně složenou maturitní zkouškou. Velkou výhodou je, že mohou mít zájemci maturitu ze školy jakéhokoliv zaměření, nemusí se jednat pouze o bezpečnostně právní obor. Maturita může být také ze středního odborného učiliště s maturitou. Zájemcům s vysokoškolským vzděláním může policie nabídnout rychlejší kariérní postup.

Co policisty nového útvaru čeká?

Musí si odbýt „nováčkovský“ výcvik, budou zařazeni na hlídkovou službu, a po nějaké době půjdou na kurz a školení prvosledové hlídky. Praxe a to, co policista zažije a odslouží si, jsou ale nepřenositelné. Mladým lidem, kteří váhají, zda do výběrového řízení jít, říkám - pojďte to zkusit, jinak nezjistíte, jestli na službu u policie máte. Povolání policisty je atraktivní, různorodé a smysluplné zaměstnání s jistotou platu a místa.