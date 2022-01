Jak říká jeden z pamětníků Bohuslav Přidal: „Tesák, Troják a Rusava - to byly v minulosti tři body, kam Přerováci jezdili nejčastěji. Naše generace neměla takové nároky na dovolenou, nepotřebovali jsme drahé hotely. Lidé žili skromně, stačilo být na čerstvém vzduchu. Navazovala se tu přátelství, která přetrvala desítky let,“ vzpomíná.

Na dovolenou jezdívali v minulosti do chatek nebo nedalekého rekreačního objektu hlavně zaměstnanci přerovské Meopty.

„Většinou jsme se ubytovali v chatkách a do restaurace chodívali jen na obědy. Někdy jsme si ale vařili i sami,“ líčí jeden z bývalých zaměstnanců Meopty. I on podle svých slov nese těžce, že chata při požáru shořela.

Specifická vůně a vlaječky

Smutný osud, který potkal chatu na Tesáku, nenechal chladným žádného z Přerovanů. Mnozí se ponořili do vzpomínek na šťastná léta a zalovili v albech, aby oprášili staré fotky z dovolených.

„Poprvé jsem jela na Tesák v osmnácti letech, ale navštěvovali jsme tuto malebnou oblast i mnohem později. Jakmile napadl první sníh, vyráželi nedočkavci lyžovat právě na Tesák. Mám na tu chatu velice krásné vzpomínky, pro Přerováky to byl pojem - hlavně kvůli domáckému prostředí. Když se řekne Tesák, vybaví se mi dvě slova - nostalgie a vzpomínky,“ dodává také Božena Přidalová.

„Chata na Tesáku byla pro řadu Přerovanů srdeční záležitostí - i moje. V dobách, kdy mi ještě kolena dovolila lyžovat, jsme tam jezdili často a rádi. Ze svahu jsme hned utíkali ohřát se do restaurace na čaj nebo něco na jídlo. Stále si pamatuji tu specifickou vůni, kterou zimní chata vydávala. U vchodu to byl kyselý závan z lyžáků a ponožek, které se tam sušily… A uvnitř už voněly čaje s rumem, ale také jídlo. Nikdo asi nezapomene na rozsáhlou sbírku vlaječek, které byly připíchnuté úplně všude,“ vrací se do minulosti také Lenka Chalupová, mluvčí přerovské radnice.

Atmosféra byla výborná

Oblíbeným cílem výletů byla chata na Tesáku i pro Jaroslava Biolka z přerovského Duha klubu Dlažka, který organizuje tábory pro děti v nedalekých Rajnochovicích.

„Dělali jsme akce na meopťáckých chatách už od devadesátých let. Tato chata nám bude všem chybět, protože byla dominantou - rádi jsme sem chodili, atmosféra byla výborná. Naposledy jsem sem zavítal asi před týdnem,“ líčí Jaroslav Biolek.

Ten se obává hlavně toho, že současní provozovatelé nebudou mít sílu a finanční prostředky chatu obnovit.

Právě po tom, aby se na Tesák znovu vrátil jeho symbol, ale mnozí lidé volají. V Přerově teď vzniká iniciativa na uspořádání finanční sbírky, která by sen na obnovení shořelé chaty proměnila ve skutečnost.

„Požár chaty na Tesáku vyvolal u spousty obyvatel Přerova emotivní reakce a mnozí by si přáli, aby se tento objekt podařilo obnovit. Proto jsem vstoupil do jednání s provozovatelem panem Nakládalem a chceme vytvořit sbírku na obnovení chaty. Zatím je vše v rovině mého nápadu, ale už pracujeme na konkrétních obrysech, aby bylo vše transparentní a průhledné,“ uzavírá Patrik Horký z Přerova, iniciátor sbírky a ředitel soukromé školy.