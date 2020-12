Podle vedení města byly pozemky a infrastruktura v žalostném stavu už v době, kdy došlo k rozštěpení majetku v areálu bývalých strojíren. Do oprav se totiž v minulosti významně neinvestovalo.

„Náklady na opravu komunikací byly vyčísleny na 40 milionů korun, rekonstrukce veřejného osvětlení by přišla na 7 milionů. Na opravu kanalizačních vpustí a přípojek sice investice nebyly vyčísleny, ale s ohledem na jejich stáří je vhodnější uvažovat o kompletní výměně než dílčích opravách. Roční náklady na provoz venkovního osvětlení činí 300 tisíc korun,“ uvádí se v materiálu, který dostali na stůl zastupitelé.

Stovky jiných cest, které potřebují opravu

Podle náměstka primátora Michala Záchy (ODS), který má na starosti majetek, není důvod se prodeji bránit.

„Na území města jsou stovky jiných komunikací, které potřebují opravu více než uzavřený areál, ohraničený závorami. Náklady na rekonstrukci jsou totiž značné. Prosadil jsem alespoň opravu příjezdové komunikace do areálu strojíren, kterou už se podařilo zrealizovat,“ řekl.

Prvotní je nechat zpracovat znalecký posudek, který určí hodnotu majetku, a ten pak město předloží firmám.

„Schvalujeme pouze záměr, a pokud majitelé řeknou, že se jim cena nebude líbit, proběhne další kolo jednání,“ konstatoval.

Debaty se zástupci firem v areálu strojíren probíhají už delší dobu.

„Je to trochu nezvyklá situace. Jedná se o jediný průmyslový areál ve městě, kde město vlastní infrastrukturu - například Meopta a Precheza jsou majiteli komunikací ve svých areálech,“ upozornil radní Petr Vrána (ANO).

„Mezi firmami v areálu strojíren na této věci panuje shoda, a to je pro mě důležité,“ dodal s tím, že záměr úplatného převodu podpoří.

Na jednání zastupitelstva padly i návrhy, aby se město majetku nezbavovalo.

„Nechceme prodávat a jsme pro založení sdružení, ve kterém by byla společná účast města i firem v areálu. Pojďme podpořit významné zaměstnavatele a vytvořit pro zaměstnance přívětivý průmyslový areál jednadvacátého století,“ vyzval přítomné zastupitel Pavel Ondrůj (SpPP).

Jeho návrh ale neprošel.

Nový majitel=problémy s přístupem?

Obavy z prodeje vyjádřil i Antonín Prachař (STAN).

„Město by mělo být dál majitelem infrastruktury a umožnit každému do areálu přístup. Může se stát, že když přijde nový majitel, bude to znamenat obrovské problémy se zajištěním přístupu. Příjmy z mýta mohou být navíc i příjmem technických služeb,“ vyjádřil se Antonín Prachař, který je pro účast města ve společném sdružení.

U zastupitelů ale nakonec převážil názor, že náklady na opravy a údržbu jsou příliš velké.

„Rozpočet a finanční možnosti města jsou velmi omezené a vnitřní dluh na majetku obrovský. Je proto nutné identifikovat, který majetek je zbytný, a který není. Firmy si naplánovaly, jak situaci řešit, takže já materiál podporuji,“ uvedl radní Jakub Navařík (ODS).

Záměr na prodej nakonec podpořila většina přítomných.