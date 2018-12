Nové jízdní řády už od neděle! Mezi Přerovem a Olomoucí přibyly spoje

Přejmenování zastávek, posílení spojů i zdražení. V neděli začne platit nový jízdní řád, který se dotkne nejen krajských vlaků a autobusů, ale i městské hromadné dopravy.

Národní vlakový dopravce České dráhy na nejvytíženější krajskou trať mezi Olomoucí a Přerovem přidá v dopoledních hodinách nízkopodlažní spoj. Reaguje tak na požadavky cestujících.

Souprava Regionova bude odjíždět z Olomouce hl.n. v 8:53 a do Přerova přijede v 9:15. Z Přerova zpět do Olomouce pojede v 9:38 (příjezd do Olomouce hl.n. bude 10:02).

Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Olomouckém kraji od 9.12. 2019

Trať 024 Štíty – Ústí nad Orlicí: v úseku Štíty – hranice kraje není objednána regionální doprava.

Trať 025 Hanušovice – Dolní Lipka (v úseku Hanušovice – hranice kraje): jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 270 Přerov – Hranice na Moravě – Bohumín: V souvislosti s plánovanými stavebními pracemi v obvodu žel. uzlu Přerov dojde v roce 2019 k prodloužení jízdní doby u osobních vlaků v úseku Olomouc hl.n. – Přerov o 2 minuty.

Mezi Olomoucí a Přerovem bude zaveden nový nízkopodlažní spoj v dopoledních hodinách, osobní vlak bude vedený motorovou jednotkou „Regionova“;

Trať 270 Přerov – Zábřeh na Moravě – hranice kraje: jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 271 Prostějov hl. n. – Dzbel – hranice kraje – Chornice: jízdní řád je beze změn.

Trať 273 Červenka – Prostějov hl. n.: jízdní řád je beze změn.

Trať 274 Litovel předměstí – Mladeč: jízdní řád je beze změn, objednána je pouze víkendová doprava v letní sezóně.

Trať 275 Olomouc hl. n. – Senice na Hané: jízdní řád je bez podstatných změn, dochází jen ke změně některých datumových omezení.

Trať 280 Hranice na Moravě – Vsetín: jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 290 Olomouc – Uničov – Šumperk¨: jízdní řád je bez podstatných změn, dochází jen ke změně některých datumových omezení.

Trať 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín: jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 292 Šumperk – Jeseník – Mikulovice st.hr.: jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem: jízdní řád je beze změn.

Trať 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku: jízdní řád je bez podstatných změn.

Trať 297 Mikulovice – Zlaté Hory: jízdní řád je beze změn.

Trať 300 Přerov – Brno – jízdní řád je beze změn.

Trať 301 Olomouc – Nezamyslice: jízdní řád je beze změn, dochází jen ke změně některých datumových omezení.

Trať 310 Olomouc – Moravský Beroun: jízdní řád je beze změn.

Trať 330 Přerov – Břeclav: jízdní řád je beze změn.

Za cestu vlakem si připlatíte

Na stejné trati v roce 2019 dojde u osobních vlaků k prodloužení jízdní doby o 2 minuty, a to z důvodu plánovaných stavebních prací v obvodu železničního uzlu Přerov.

Zbytek jízdního řádu bude bez podstatných změn, cestující si ale připlatí za jízdenky. Do cen jízdného se totiž promítne inflace, která je zvýší o 2,5 procenta.



„Například u vzdálenosti 25 kilometrů se zvýší obyčejné jízdné o 1 korunu. Pokud cestující pojede trasu dlouhou 100 kilometrů, zaplatí o 4 koruny více,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Regionální spoje v Olomouckém kraji příští rok najedou více než 6 milionů vlakokilometrů. Národní dopravce vypraví v průměru 590 osobních a spěšných vlaků denně, o víkendech o něco méně.

Autobusy? Jen menší úpravy

Na dopravní obslužnost v autobusové dopravě poputuje 530 milionů korun z krajských dotací a o rozvoz cestujících v regionu se opět postarají tři dopravci, společnosti Arriva Morava, Vojtila Trans a First Transport Lines (FTL).

Nedělní změny se dotknout téměř 75 % jízdních řádů veřejné linkové dopravy, podle ředitelky Koordinátoru integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Kateřiny Suchánkové ale nebudou nikterak zásadní.

„Starostové z více než stovky obcí během září sumarizovali podněty a připomínky cestujících. Z větší části jsme byli schopni, s ohledem na možný rozsah dopravní obslužnosti, kapacitní a provozní možnosti, vyhovět. Jedná se především o drobné časové posuny nebo doplnění zastávky z důvodu zkrácení docházkové vzdálenosti,“ uvedla Suchánková.

Změny na jednotlivých autobusových linkách ZDE (KIDSOK)

Budou obce více přispívat?

Aby kraj ušetřil, rád by oddělil železniční dopravu od autobusové a v některých lokalitách upřednostňoval buď vlaky, nebo naopak autobusy. Tento dopravní model se však v minulosti nesetkal s ochotou občanů.

„Bohužel, každý rok jsou ceny vyšší a vyšší. Upravují se mzdy řidičům, rostou ceny pohonných hmot. Budeme se nad tím muset zamyslet,“ řekl Zahradníček a nahlas uvažoval například o valorizaci podílu obcí. Ty momentálně přispívají na dopravní obslužnost částkou ve výši 60 milionů korun.