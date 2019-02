Hranice - Zajímavá beseda na téma cestování na Severní pól se konala v úterý 18. listopaduvečer v hranickém Zámeckém klubu.

Cestovatel a režisér dokumentárních filmů Petr Horký. | Foto: Jan Rotrekl

Cestovatel a režisér dokumentárních filmů Petr Horký promítl fotografie a videozáznamy, které pořídil při své jarní cestě na nejsevernější místo na Zemi.

„Vydat se a dobýt pól byl můj sen již od dětství. Nemyslel jsem si, že by se to někdy mohlo splnit, ale když jsem se před časem dozvěděl, že existují prognózy, podle kterých se má rozpustit všechen led a polární cesta by tak nebyla možná, rozhodl jsem se vyrazit,“ řekl Petr Horký, jehož dokument bude po Vánocích k vidění v televizi.

Na svém projektu pracoval dva roky. Polární výpravu uskutečnil se zkušenějším kolegou Mirkem Jakešem. Na Severní pól tak společnými silami dopravili kytaru a notebook, který odolal nízkým teplotám a posloužil i ke včerejší prezentaci.

Úterní přednáška se uskutečnila v rámci třídenního Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Ten od října do prosince putuje po čtyřiadvaceti městech České republiky. Program pokračuje ve středu 19. listopadu večer v hranickém kině Svět promítáním dvou filmů. Slavnostní zakončení je plánováno na čtvrtek taktéž v kině Svět.

PROGRAM OUTDOOROVÉHO FESTIVALU V HRANICÍCH NAJDETE ZDE