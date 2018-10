V Přerově už nebudou brát lidi z "pracáku" na zimní údržbu

Obchodní zástupci Obchodní zástupce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Náplň práce:, vyhledávání nových zakázek., , Požadavky:, hledáme osobu komunikativní, spolehlivou, schopnou se rychle orientovat v problému, ochotnou učit se novým věcem, kreativní, samostatnou a odolnou vůči stresu. Uchazeč by měl mít obchodní a prezentační dovednosti, znalost MS Office alespoň na uživatelské úrovni. Praxe v obchodě je vítána, není však podmínkou. , , Nabízíme:, práci v příjemném kolektivu, závodní stravování (příspěvek), , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu na e-mail demlova@el-lumen.cz. Pracoviště: Elektro-lumen, s. r. o., Hranická, č.p. 505, 753 61 Hranice 4. Informace: Markéta Demlová, +420 581 699 411.

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 15 000 Kč

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Po dohodě nástup možný ihned., , Náplň práce:, umývání nádobí, příprava zeleniny a příloh. , , Požadavky:, Praxe výhodou; dobrá pracovní morálka; ochotu pracovat na směnný provoz; zdravotní průkaz podmínkou., , Nabízíme:, podnikové stravování, , Zájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby - paní Ludmila Šebestová:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: prace@najizni.cz;, - telefonicky (Po - Pá 08,00 - 12,00hod.) na čísle 581 218 284;, - osobně (Po, Stř, Pá 08,00 - 12,00hod.) na recepci, SLYART a.s. - pracoviště Přerov, Restaurace Na Jižní, Jižní čtvrť III č.p. 2908/12, 750 02 Přerov 2. Pracoviště: Slyart a.s. - pracoviště přerov, Jižní čtvrť III, č.p. 2908, 750 02 Přerov 2. Informace: Ludmila Šebestová, +420 581 218 284.