Cestáři a technické služby ošetřili silnice, na ledovku jsou připraveni

Cestáři a olomoucké technické služby v neděli nasadili desítky sypačů a preventivně ošetřili frekventované úseky. Počítají s tím, že silnice i chodníky mohou do rána namrzat. Varování před extrémní ledovkou vydané Českým hydrometeorologickým ústavem se v Olomouckém kraji týká zejména Uničovska, Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska a platí do pondělního poledne.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Preventivně jsme vyjeli už v dopoledních hodinách. Frekventované úseky jsme ošetřili a vzhledem k tomu, že začalo pršet, nemá smysl pokračovat. Nyní čekáme, zda teplota bude klesat, nebo ne,“ uvedl před 20. hodinou Antonín Zívala z Technických služeb města Olomouce. Na teploměru byla v Olomouci v tu chvíli nula.

S ledovicí nemohou cestáři dělat nic jiného, než vrstvu zmrzlé vody prosolit. „Na vozovkách se už stalo a na chodnících, tam zatím čekáme. Počítáme s tím, že to může zamrznout a jsme připraveni. Kolem druhé, třetí hodiny se budou dělat všechny zastávky hromadné dopravy,“ uklidňoval všechny před ranní cestou do práce a do školy.

Správa silnic Olomouckého kraje má techniku v terénu už od nedělního rána. Všechny frekventované silnice postupně nasolila. „Padá déšť se sněhem. Je nula, minus jeden stupeň. Počítáme s tím, že to bude namrzat a jsme připraveni. Předpokládáme, že ráno bude všechno sjízdné,“ ujistil dispečer zimní údržby olomouckého střediska krajské správy silnic. „V současné době máme venku 22 sypačů,“ dodal ve 20.00.

Varování před ledovkou platí od nedělní 18. hodiny do pondělního poledne.Vysoký stupeň nebezpečí platí v i v několika oblastech Olomouckého kraje.Zdroj: Český hydrometeorologický ústav