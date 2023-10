Na předpremiéru hororového filmu Krvavý Johann, natočeného na motivy dosud nevydaných povídek Františka Kotlety a Kristýny Sněgoňové, úspěšné dvojice tuzemských autorů fantasy, se mohou těšit v pátek 27. října ve 20 hodin návštěvníci přerovského kina Hvězda. Na předpremiéru dorazí režisér snímku Jakub Krumpoch spolu s herci.

Kino Hvězda v Přerově | Foto: Archiv Kulturní a informační služby města Přerova

„Film plný krve a černého záhrobního humoru oživuje Goethovu postavu Johanna Fausta, jenž se vrací z temnoty do současné Prahy,“ přiblížila vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková.

Role v neobvyklém žánru si nenechali ujít Marek Holý, Martina Babišová, Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Jana Bernášková, Roman Zach, Jiří Ployhar, Petr Rychlý, Ester Kočičková nebo Brittany Bardot. Do kin vstoupí Krvavý Johann 11. ledna 2024.

„Krvavý Johann je mix hororu, fantasy, komedie a pocta béčkovým hororům z osmdesátých let. Klasika potkává brak ve své nejsyrovější podobě,“ řekl režisér Jakub Krumpoch o svém prvním celovečerním filmu.

„Adaptovali jsme nevydané povídky kultovních autorů české brakové literatury a spojili je postavou Fausta. František Kotleta a Kristýna Sněgoňová mi pomáhali ve scénáři zachovat ducha povídek a jejich osobitý styl vyprávění přenést na plátno,“ dodal Krumpoch.

Spisovatel František Kotleta, vlastním jménem Leoš Kyša, se řadí mezi šedesát nejoblíbenějších autorů tuzemských čtenářů. Přestože se jeho knihy prodávají v desítkách tisíc kopií, na filmové plátno se Kotletova tvorba podívá až nyní.

„Pořádné hororové filmy jsou strašně drahé a zároveň riskantní. Spousta českých filmařů při pokusu natočit horor narazila. Proto se tento žánr točí u nás spíš jako parodie,“ vysvětlil Jakub Krumpoch.

Prvotní pochybnosti neskrývá ani producent Rudolf Merkner. „Když mi přistál scénář na stole, myslel jsem si, že se režisér zbláznil. Byl covid, já se hororů bojím, navíc on byl začínající režisér - žádné peníze neseženeme, říkám mu. Ale byla to tak šílená kombinace nepravděpodobných věcí, že jsem si říkal: to musíme zkusit. A díky režisérově nezdolné energii a ochotě všech zúčastněných vystoupit z komfortní zóny a nezištně nám pomoci, se film povedlo natočit,“ řekl Merkner.

Podle producentky Zuzany Konrádové není lehké produkovat horor právě v Česku. „Unikátnost žánru a scénář za to ale stály. Nadšení tvůrců výrobu velmi podpořilo a zájem distributora nás o naší dobré volbě ujistil,“ zhodnotila. Hudbu k filmu složil skladatel Darek Král.

Komunita žánru fantasy a hororu je silná, první veřejné projekce filmu proběhly na žánrových festivalech Comic-Con, Cybertown či Creepycon.

„Nevěřil jsem, že ten film vznikne. Horor je v současné době v Česku pole hodně neorané, ale energie a nadšení režiséra, štábu a herců vytvořit něco nečekaného, dokázaly z ničeho vytvořit zatraceně dobrý film. Když sleduji reakce diváků na festivalech, jenom to můj skvělý dojem z filmu potvrzuje. Věřím, že Krvavý Johann bude součástí nové éry českého hororu,“ uvedl František Kotleta.

V žánrové tvorbě by Krumpoch rád pokračoval dál. „Rád bych točil žánry, které jsem sledoval od dětství, a v české kinematografii chybí. Ať už horor, nebo thrillery typu Sedm nebo Mlčení jehňátek, ale láká mě i tarantinovská komedie. Takových filmů u nás pár vzniklo a jsou vždy zpestřením,“ zmínil.

Film Krvavý Johann mohou vidět diváci v říjnu na speciálních halloweenských předpremiérách, které proběhnou napříč Českem - v Praze, Olomouci, Písku, Přerově, Hodoníně, Teplicích a dalších městech.