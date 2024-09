„Podzimní festivalový prolog se uskuteční ve čtvrtek 10. října a nabídne dva koncerty. Posluchači se mohou těšit na americko-český band Michito Sanchez & Czechiando, ale také zpěvačku Imogen Ryall s Emilem Viklickým,“ přiblížil ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls.

Michito Sanchez je jedním z nejlepších losangeleských perkusistů a za svůj život nashromáždil stovky bicích nástrojů z celého světa, které používá s grácií a virtuozitou. Během své hudební kariéry spolupracoval s takovými jmény, jako jsou Aretha Franklin, Joe Zawinul, Elton John nebo kapela Rolling Stones.

Posluchačsky velmi zajímavý bude také projekt předního českého klavíristy Emila Viklického a britské zpěvačky Imogen Ryall.Hlavní festivalová scéna ožije jazzem od čtvrtku 17. do soboty 19. října a nabídne posluchačům každý den dva koncerty v Městském domě.

Třídenní maraton zahájí ve čtvrtek 17. října v 19.30 hodin skvělá Jany McPherson se svým triem. Jany McPherson je kubánská pianistka, zpěvačka a skladatelka žijící ve Francii. V její tvorbě se odrážejí vlivy latiny, jazzu a world music. Během živých vystoupení dokazuje, že je rozenou „show-woman“ a dokázala už rozzářit celou řadu významných festivalů v Evropě, Americe i Asii.

Druhá část večera bude patřit Visegrad Jazz Summitu 2024 - projektu osmnáctičlenného big bandu Visegrad Jazz Orchestra, tvořeného slovenskými, českými, polskými a maďarskými hráči. V rámci čtvrtečního koncertu proběhne vyhodnocení projektové soutěže mladých skladatelů do 35 let, jejichž skladby zazní i během vystoupení.

„Druhý festivalový večer v pátek 18. října si připomeneme, že vynikající saxofonista a pedagog Rosťa Fraš už pět let hraje v nebeském jazzbandu. Poctu mu složí českoamerický Rosťa Fraš Memorial Sextet ve složení Neil Wetzel, Petr Kalfus, Míra Hloucal, Skip Wilkins, Josef Fečo a Marek Urbánek. Následovat bude odlehčení ve formě švýcarského tria The Next Movement, které podle vlastních slov přiveze explozivní groove-funk-soulovou show zasahující mozky, srdce i končetiny posluchačů,“ řekl Rudolf Neuls.

Na finále přerovského jazzového festivalu se mohou posluchači těšit v sobotu večer. První koncert bude patřit uskupení Martina Barta&Friends s Davidem Friedmanem jako hostem. Martina Barta je v Německu usídlenou českou zpěvačkou, pohybující se s jistotou v nejrůznějších hudebních projektech od popu přes muzikály až po jazz. Zvláštní host, kterým je americký vibrafonista David Friedman, patří mezi uznávané mistry svého oboru.

„Festivalovou tečkou bude velmi očekávaný Richard Bona se svým triem. Legendární basista, zpěvák a skladatel Richard Bona patří dlouhodobě mezi ikony jazzu. Během své dlouhé kariéry spolupracoval s legendami jako Bobby McFerrin, Paul Simon nebo Chick Corea. Geniální jazzový multiinstrumentalista a zpěvák a je jedním z nejlepších baskytaristů na světě,“ uzavřel Rudolf Neuls.