„Původně jsme zvažovali, jestli festival nezrušit, nebo ho uspořádat pouze jako jednodenní. Nakonec jsme se rozhodli pro třídenní akci, která se ale musí obejít bez amerických hvězd. S umělci jako Christian McBride nebo Jazzmeia Horn už jsme přitom podepsali smlouvu,“ popsal ředitel Československého jazzového festivalu Rudolf Neuls.

Podle něj jsou koncerty obou hvězd přeloženy na příští rok.

Festival se koná ve dnech 22. - 24. října a vstupenky na něj už jsou v předprodeji. Pořadatelé budou reagovat na aktuální epidemiologickou situaci, a pokud by se na podzim zhoršila, museli by posluchači do sálu s rouškou.

„Do října může být všechno jinak, takže prostor pro změny je vyhrazen. S pozvanými hudebníky si ale vycházíme vstříc,“ poznamenal.

Stivín a Viklický opět spolu

Pořadatelé oslovili nejzajímavější hudebníky české a slovenské scény, dorazí i hosté z Německa.

Prvním zahraničním umělcem je slovenský trumpetista Juraj Bartoš, který festival zahájí koncertem s All Stars Bandem - v něm se po delší době sejdou Jiří Stivín a Emil Viklický a spolu s nimi také čerství jubilanti František Uhlíř a Josef Vejvoda. Juraj Bartoš se představí i na oblíbených after party po skončení každého večera, a to jako člen kapely Rhythm Desperados.

Varhaník Ondřej Pivec bude jedinou americkou zahraniční hvězdou. Koronavirus mu totiž zrušil roční turné s Gregory Porterem a „uvěznil“ ho v Čechách.

„Tento držitel americké Grammy za poslední Porterovo album přijal nabídku na sobotní vystoupení a v premiéře představí svůj nový Ondřej Pivec Project,“ upřesnil Rudolf Neuls.

Funk i bigband

O závěrečné koncerty festivalu se postarají každý večer kapely, které sice žánrově překračují hranice jazzu, ale jsou zárukou kvality.

Ve čtvrtek to bude David Koller Band, v pátek pak funková kapela Top Dream Company a v sobotu stále populárnější big band vedený charismatickým Petrem Kroutilem - Original Vintage Orchestra.

Mezi dalšími účinkujícími jsou varhaník Ondřej Kabrna & Flying Hammond, saxofonista Luboš Soukup, v jehož kapele hraje přerovský rodák Marek Urbánek.

Další rodák, Vít Pospíšil, je aranžérem a kapelníkem souboru Tribute to Head Hunters. Tento projekt je oslavou slavného období rozmanité tvorby Herbie Hancocka, který letos slaví osmdesátku.

A jazzový festival bude mít letos i jednoho speciálního hosta - Banjo Band Ivana Mládka.

„Ivan Mládek začínal v Přerově v roce 1972, a od té doby jeho hudba i humor stále baví. Věříme, že i ty nejortodoxnější posluchače přesvědčí, že Přerov je zlatá loď a na festival do něj choď,“ uzavřel Rudolf Neuls.