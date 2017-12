Společné koledování v Přerově táhlo, zpívalo plné náměstí

VIDEO, FOTOGALERIE / Do pravé vánoční atmosféry se díky akci Deníku Česko zpívá koledy dostalo ve středu večer také náměstí T. G. Masaryka v Přerově.

Přesně v osmnáct hodin již posedmé zpěv koled symbolicky propojil města a obce v celé České republice.

Na pódiu zazpívali již tradičně Dětský pěvecký sbor Vocantes pod taktovkou Michala Sabadáše a pozvaní hosté.

Pod pódiem pak zpívala asi tisícovka lidí. Ukazuje, že akce má rok od roku více fanoušků.

Po zpěvnících, které rozdávali redaktoři Přerovského a hranického deníku se doslova zaprášilo.



Náměstí se během několika minut zaplnilo do posledního místečka. Ke zpěvu koled se nakonec přidávají i lidé, kteří původně přišli jen na punč.

Akce se stala tradicí

Jen na Přerovsku se k této akci kromě Přerova a Hranic připojily desítky okolních obcí. Zpívalo se například ve Veselíčku, Dřevohosticích, ale i v Beňově či Tovačově.

„Jsme nesmírně nadšení, že si lidé s námi opět přišli společně zazpívat koledy. Celkem se dnes na Přerovsku zpívalo ve třiatřiceti obcích, což je nejvíce míst v našem kraji. To svědčí o tom, že tuto akci už považují za tradici. A právě to je na tom to úžasné. ,“ neskrývala radost šéfredaktorka Přerovského a hranického deníku Liba Mátlová.

Právě pro sbor Sbor Vocantes i moderátora Bohuslava Přidala se jedná již o tradiční akci.

„Velmi si vážíme spolupráce s přerovským sborem Vocantes, který nás při zpívání každoročně doprovází. A také jsme rádi, že nám vždy ten večer perfektně moderuje Bohuslav Přidal,“ doplnila Liba Mátlová.

Na začátku 14 míst, teď 780

Jedním z tradičních hostů Česko zpívá koledy je také přerovský kreslíř Lubomír Dostál.

„Když se řekne koleda, vybaví se mi dětství, které jsem prožil v Říkovicích a Staré Vsi. Obdivuji tuto myšlenku, kdy se spojíme v jeden hlas. Osobně mám nejraději koledu Půjdem spolu do Betléma,“ prozradil.

Symbolika akce každoročně nadchne i moderátora Bohuslava Přidala.

„Jsem velice nadšený, ze začátku se zpívalo na čtrnácti místech v republice a dnes je to více jak 780. Je vidět, že i lidé to pojali za svoje a přijdou si zazpívat sedm koled a prožít tu kouzelnou atmosféru,“ řekl dojatě.



Na náměstí se našlo mnoho lidí, pro které se stala akce již tradicí. Naopak, pro některé to byla premiéra.

„To, že se lidé po celé republice pomyslně na pár minut semknou a zazpívají si vánoční koledy se mi moc líbí. Dorazilo hodně lidí, to je dobře. Pro mě mají koledy své kouzlo,“ řekla s úsměvem Jana Kratochvílová z Přerova.