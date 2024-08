V Zemědělském družstvu v Kokorách se tento týden naplno rozběhla sklizeň chmele, která do poloviny září zaměstná na sto dvacet brigádníků. Z chmelnic míří k česačkám traktory s liánami, které pak pracovníci přebírají a zavěšují. Podle odhadů zemědělců by mohla být letošní úroda průměrná, a pokud si svou daň podobně jako v minulých letech nevybere vrtkavé počasí, dokonce nadprůměrná.

„Se sklizní teprve začínáme, ale zatím to vypadá, že bude úroda průměrná, možná lepší průměr. Bohužel se v letošním roce projevily vysoké teploty tím, že chmel napadla nejstarší houbová choroba - padlí. Ta se projevuje na některých hlávkách tím, že jsou chorobou degradovány. Zvýšeným chemickým ošetřením a úsilím se nám ale porosty podařilo ochránit, takže jsem optimista. Myslím si, že i obsah alfa hořkých látek bude dobrý a celková sklizeň tak bude daleko lepší než v loňském roce,“ zhodnotil předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in V Zemědělském družstvu v Kokorách začala sklizeň chmele.

Loni měli zemědělci smůlu - těsně po zahájení sklizně se přihnala do Kokor vichřice, která napáchala značné škody. Silný vítr strhl přes 26 hektarů chmelnic a způsobil škodu za 25 milionů korun. „Doufám, že jsme si smůlu v minulých letech vybrali a nic podobného nás letos nepotká,“ věří Lichnovský. Nové konstrukce už na chmelnicích stojí, ale chmel na nich ještě nedorostl. „S degradací se bude porost vyrovnávat tak rok dva,“ odhaduje.

Bulhaři a studenti z Těšína přiložili ruce k dílu

Se sklizní chmele letos pomáhá sto dvacet brigádníků - kromě nasmlouvaných z Bulharska dorazili také studenti Střední zemědělské školy z Českého Těšína a stálí pracovníci, kteří pomáhají každoročně.

„Strhávači chmelové liány strhávají z konstrukcí a traktor je pak přiveze na vlečce k česačce. Brigádníci je tu přebírají a zavěšují. Štoky projedou česacím strojem, kde se oddělí šišky a vytřídí od listí a zbytků révy. V pásové sušárně se chmel na jedenáct procent vlhkosti usuší, nalisuje do hranolů a putuje na expedici,“ popsal obvyklý proces Lichnovský.

Na chmelovou brigádu letos přijela také Anežka Dedková z Havířova, která studuje na Střední zemědělské škole v Českém Těšíně. „Jsme tu už třetím rokem a myslím si, že se nám zkušenosti s prací v zemědělství do budoucna můžou hodit. Otevřelo nám to nové obzory. Lidé z města si takovou práci možná ani nedokážou představit,“ řekla s úsměvem studentka, která po prázdninách nastupuje do čtvrtého ročníku.

„Na česačce pracujeme od půl sedmé do půl sedmé, takže jedeme dvanáctky. Zatím jsme tady, ale možná budeme pomáhat i na vlečce. Je to pro nás určitě dobrá příležitost k výdělku,“ doplnila ji Adéla Široká, která studuje na stejné škole.