Červený kříž může v Přerově skončit. Nemá na provoz

Je to trochu nezvyklý dárek ke stoletému výročí Českého červeného kříže, které připadne právě na letošní rok. Přerovští zastupitelé svým rozhodnutím o prodeji pozemků soukromému investorovi definitivně pohřbili šance na zachování ubytovny pro bezdomovce u výstaviště. Pro zdejší spolek Červeného kříže, který zařízení provozuje více než dvacet let, to znamená výrazné omezení činnosti.

Český červený kříž provozuje v Přerově nejen ubytovnu pro lidi bez přístřeší, ale i sedárnu v ulici U Bečvy, ve které mohou bezdomovci v zimě přečkat mrazivou noc. Podle správce ubytovny Michala Děrdy ale není jisté, zda se podaří provoz sedárny zachovat. „Zvažujeme, že bude v září podaná výpověď, protože nejsou peníze na provoz,“ zmínil. Ubytovna pro lidi bez přístřeší ukončí činnost ke 30. červnu. Ředitelka přerovského spolku Českého červeného kříže Eva Mezírková Barešová sice hledá náhradní prostory, ale nevidí to příliš optimisticky. „Hledáme možnosti, jak by mohl Červený kříž v Přerově dál fungovat, ale prozatím nemáme zajištěno financování z jiných zdrojů. Je možné, že se tato činnost přesune pouze na dobrovolnickou a nebude mít stálého pracovníka v Přerově. Zůstane tedy mým koníčkem na dobrovolnické bázi,“ řekla. Kluziště na přerovském náměstí nebude. Důvod? Přečíst článek › V ubytovně zůstává 24 lidí Z ubytovny pro bezdomovce brzy poté, co město oznámilo svůj úmysl ji zrušit, odešla asi polovina klientů - někteří si našli nové bydlení, jiní na ně čekají. „Zůstalo zde asi čtyřiadvacet klientů. Provoz už je pro nás finančně neúnosný a z loňských šesti zaměstnanců zbyli jen tři,“ upřesnila. Nové prostory město neobjevilo O osudu obyvatel ubytovny se diskutovalo i na posledním jednání zastupitelstva a opozice se ještě snažila stav věcí zvrátit. „Jsou tam lidé, kterým osud nadělil příliš špatné karty, a samozřejmě i lidé, kteří si za svůj osud můžou sami. Mně se nelíbí určitý cynismus, který v tomto rozhodnutí vidím už od začátku. Nelíbí se mi, že je tato věc pro Červený kříž likvidační,“ komentovala věc zastupitelka Helena Netopilová (SpPP). Zajímalo ji, jestli hodlají radní Českému červenému kříži pomoci. Náhradní prostory se ale podle náměstka primátora Petra Kouby (ODS) nepodařilo najít. „Nenašel jsem ve městě bytové prostory pro ubytovnu, a proto jsem hledal nebytové. Český červený kříž nabídl prostory U Bečvy, ale město nemá zájem přebudovávat nebytové prostory na bytové. Budovu v Čechově ulici jsme prodali, Chemik se bude bourat a jediný prostor, který jsem našel, je po zrušené škole Mateřídouška v Předmostí,“ vyjmenoval. Sociální odbor magistrátu podle něj intenzivně hledá pro klienty náhradní bydlení - někteří se přestěhují například na Jižní čtvrť, do Kojetínské nebo Husovy ulice v Přerově, pro jiné se podařilo najít ubytování v Uničově, Kroměříži nebo Radkově Lhotě. „Máme pouze třináct nevyřešených lidí a za měsíc práce se nám podařilo umístit drtivou většinu lidí,“ uzavřel. Nevzhlednou budovu na přerovském náměstí získá město Přečíst článek ›

Autor: Petra Poláková-Uvírová