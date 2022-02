„Je dlouhodobě podhodnocené, a to kvůli špatné dopravní situaci, která má nyní naději na zlepšení, protože obchvat bude ve střednědobém horizontu vyřešený. Přerov je také poznamenán sociálními problémy. Zatímco jiné regiony v kraji rostly dříve, Přerov to dohání až teď. Investoři vidí, že je zde potenciál růstu,“ zhodnotil Petr Korytar, ředitel Hanácké realitní kanceláře v Olomouci.

Region se stává atraktivní i díky obří investici společnosti Amazon v Kojetíně, která zde buduje robotické centrum a hodlá v budoucnu zaměstnat tisíce lidí.

„S tímto obrovským zaměstnavatelem je samozřejmě spojena i kupní síla,“ dodal.

Investice Amazonu zvedla výrazně ceny bytů, říká starosta Kojetína

V České republice meziročně nejvíce rostly ceny nemovitostí, které se nacházejí v dlouhodobě investičně podhodnocených lokalitách.

„Domnívám se, že pro mnoho investorů je v poslední době Přerovsko zajímavé tím, že se nachází nedaleko velkých měst - Brna, Zlína i Olomouce. Právě Brno nabízí řadu pracovních příležitostí, které jsou pro obyvatele Přerovska stále v rozumné dopravní vzdálenosti,“ vysvětlila Hana Kontriš, manažerka týmu inzertních služeb Sreality.cz.

Nárůst cen bytů v Přerově potvrzuje i realitní makléř Alexandr Beták.

„Naše město má velkou nevýhodu v tom, že se zde téměř nestaví. Lidé v Přerově tedy kupují klasickou zástavbu, buď panelovou nebo cihlovou. Protože byly hypotéky levné a mnozí se báli inflace, spousta lidí investovala do nemovitostí. Poptávka však byla vyšší než nabídka a ceny stále rostly. Osobně si myslím, že se tento nárůst pomalu zastavuje a postupně by mělo dojít k uklidnění trhu,“ soudí Alexandr Beták.

Blažkův dům prochází rekonstrukcí, přístavba budí rozpaky

Třípokojový byt za tři miliony

Ten, kdo vývoj cen delší dobu nesleduje, může být při pohledu na nabídku realitních kanceláří v Přerově docela zaskočený.

Za jednopokojový byt o velikosti 35 metrů čtverečních dnes můžete zaplatit od 1,7 do 2 milionů korun.

Ještě před rokem by se přitom cena stejného bytu pohybovala kolem 1,4 milionu korun a před patnácti lety se dal ve stejné cenové relaci pořídit i starší rodinný domek.

„Dvoupokojové byty se v Přerově dají koupit za 2,2 až 2,7 milionu korun, u klasických třípokojových se cena pohybuje od 2,6 do 3,3 milionu. Za nadstandardní větší byt zaplatíte částku od 3,5 do 3,7 milionu korun, je jich ale nedostatek,“ upřesnil realitní makléř Alexandr Beták.

Vzrostla i cena rodinných domů, protože je jich málo.

„Poptávka byla vysoká a málokdy se uspokojila, protože nebylo z čeho vybírat. Dům, který stál ještě před dvěma lety 3,5 milionu korun, se nyní vyšplhal k pěti milionům,“ poznamenal.

Odhlasováno: Strojaře se město zbaví, zastupitelé těsně rozhodli jak

Na radnici chybí bouchnutí do stolu

Ceny bytů šponuje nahoru i fakt, že výstavba větších bytových domů tak, jak ji známe třeba z Olomouce, v Přerově prakticky neexistuje.

„Chybí nám klasická výstavba moderních pětipatrových domů s předzahrádkami. Developer, který by se tomu chtěl věnovat, ale potřebuje podporu města v otázce zasíťování a komunikací. Na radnici v Přerově by měla být síla, která bouchne do stolu a řekne: Za pár let tady bude dálnice, pojďme vymyslet, jak podpořit bydlení a třeba novou průmyslovou zónu, abychom město zatraktivnili pro lidi zvenčí,“ uzavřel Alexandr Beták.