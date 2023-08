„Mám tmu před očima“ nebo „Ještě, že ty ceny v tom horku nejdou ani pořádně přečíst“. Takové byly reakce přerovských řidičů na fakt, že benzin a nafta opět podražily. „Ať už se jdou vycpat. Jestli to tak půjde dál, začnu jezdit na kole. Nemám šanci to utáhnout. Připadá mi, že se v Česku zdražuje nejvíce v Evropě,“ rozčiloval se starší šofér na benzinové čerpací stanici MOL u zimního stadionu v Přerově.

Ceny benzínu a nafty od začátku srpna poskočily. Jaké jsou aktuální ceny na přerovských benzínkách? (MOL u zimního stadionu, Unicorn v ulici 9. května, Ekona Petrol v ulici Generála Štefánika). | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Kupovala jsem dnes litr benzinu za 38,90 korun. Jezdím skoro denně, ale naštěstí jen na malé vzdálenosti. Zdražení ovšem pocítí úplně každý. Roste to pořád a polovička jde do státního rozpočtu,“ uvažovala Jitka Cvikrová ze Zlína, která tankovala u benzinové čerpací stanice Unicorn v ulici 9. května v Přerově.

„Ty ceny jsou přemrštěné a pro mě to znamená velký zásah do rodinného rozpočtu. Autem už běžně jezdíme jen na větší nákup, jinak se snažíme obstarat všechno pěšky nebo na kole,“ posteskla si paní Monika, která tankovala u benzinky U hřbitova.

Nálad řidičů si všímají i pracovníci obsluhy. „Měla jsem tři dny volno, a když jsem přišla do práce, vidím, že je to zase o šedesát haléřů dražší. Řidiči si toho všímají a nadávají, ale co se s tím dá dělat. U nás mají aspoň tu výhodu, že pokud zákazník zaplatí hotově, tak má o dvě koruny na litru méně,“ vylíčila Hana Bělařová, pracovnice obsluhy čerpací stanice Ekona Petrol v ulici Generála Štefánika v Přerově.

„Běžná cena nafty je 38,50 korun za litr a za nejprodávanější benzin Natural 95 zaplatí lidé 39,90 korun. Když ale uhradí částku hotově, tak je přijde litr nafty na 36,50 korun a Natural 95 na 37,90 korun. Mnozí řidiči, kteří platí hotově, jsou těmi cenami překvapeni, protože nás neznají,“ řekla.

Menší zájem zákazníků a pokles tržeb zaznamenali během léta na benzinové čerpací stanici Unicorn v ulici 9. května v Přerově. Důvodem je uzavírka silnice kvůli rekonstrukci VaKu, která spoustu řidičů odradí.

„O naši benzinku je mezi řidiči menší zájem, protože se k nám kvůli uzavírce silnice nedostanou. Přístup je jen z jedné strany a nikomu se sem nechce zajíždět. Je to tedy poznat i na tržbách. Na zvýšení cen pohonných hmot řidiči zareagovali tak, že natankují, ale za méně peněz,“ zhodnotila Alžběta Dvorščáková, pracovnice obsluhy.

Zdražení od začátku srpna

Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu opět zdražovaly. Růst cen ale zmírnil. Nejprodávanější benzin Natural 95 za uplynulý týden zdražil v průměru o 18 haléřů na 39,42 korun za litr a nafta o 75 haléřů na 37,46 korun.

Předchozí dva týdny nafta zdražovala týdně zhruba o dvě koruny a cena benzinu v předchozím týdnu stoupla o 59 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Zdražování u nafty značně zrychlilo od začátku srpna, když byla zvýšena spotřební daň. V dalších dnech bude podle analytiků nafta dál zdražovat, u benzinu očekávají spíše stagnaci cen.

Ceny pohonných hmot postupně zdražují už od konce května. Od začátku srpna navíc u nafty urychlilo růst ceny to, když se 1. srpna spotřební daň na naftu vrátila na úroveň platnou do loňského června. Tehdy vláda prosadila její dočasné snížení kvůli tehdejším vysokým cenám, aby ulevila dopravcům.

Důvodů růstu cen pohonných hmot je podle analytiků stále několik. „Jedním je pokračující růst cen na burze v Rotterdamu. Do cen nafty se také stále promítá navýšení spotřební daně na původní hodnotu. Od začátku srpna její cena vzrostla o více než tři koruny. Naopak pozitivně zapůsobila česká koruna, která mírně posílila,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Vybrané čerpací stanice v Přerově

MOL, U hřbitova Přerov

Natural 95 38,90 Kč/l

Diesel 37,50 Kč/l

Unicorn, ulice 9. května Přerov

Natural 95 38,90 Kč/l

Natural 98 40,90 Kč/l

Diesel 36,90 Kč/l

Ekona Petrol, Generála Štefánika, Přerov

Natural 95 37,90 Kč/l(hotovost)

Natural 95 39,90 Kč/l

Diesel 36,50 Kč/l (hotovost)

Diesel 38,50 Kč/l