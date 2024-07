„Občané místních částí si přejí tunel, což je nejdražší varianta. Proti nejlevnějšímu zářezu A.0 převyšuje náklady o zhruba 0,8 miliard korun. Správa železnic ale do jisté míry přiznává oprávněnost požadavku ochrany rekreačního místa Čekyňského kopce a přinesla variantu ekoduktů. Pak ovšem rozdíl mezi požadavkem občanů na tunel a ekodukty činí jen 0,38 miliard korun,“ řekla Seitlová.

„Tento rozdíl představuje na první pohled stále vysokou částku, ale do nákladů na celou stavbu by se jednalo o promítnutí v setinách procenta. Známe případy, kdy jsou z důvodů stejné nebo nižší závažnosti varianty tunelů jinde navrhovány a rozšiřovány. Tento projekt má navíc sloužit jako vysoce moderní infrastrukturní stavba řadu desítek let. Vcelku nepatrné navýšení investice je tedy podle mě pro nadčasovou ochranu krajiny kolem Přerova namístě,“ soudí senátorka.

Město bude mít, jak dodala, z důvodu šetrnosti při výstavbě už jednu rizikovou stavbu - „bramboru“ dálniční křižovatky D1 Sever, jedinou tohoto formátu v zemi. „O změně původního klasického čtyřlístku křižovatky rozhodl v minulosti bývalý ministr dopravy - také z důvodu úspory nákladů,“ zmínila senátorka.

Podle radních je tunel jediné řešení

Navrhovanou podobu prodloužení VRT Moravská Brána o desetikilometrový úsek z Prosenic po Brodek u Přerova tak, aby mohly vlaky jezdit přímo do Olomouce, odmítají dlouhodobě přerovští radní. Ti považují za jediné vhodné řešení tunel.

„Propojení z Prosenic do Brodku a napojení Olomouce nemá pro Přerov žádný význam. Pokud se nás to takto významně dotýká, chceme zachovat variantu tunelu, protože se tím cítíme být postiženi a přínos pro město je nulový,“ uvedl v červnu na veřejné debatě náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Zničení přírodního rázu krajiny se obává také předsedkyně výboru místní části ve Vinarech Petra Kamelandrová. „Vést VRT povrchovou cestou je pro nás nepřípustné, protože jsme už z jedné strany obklopeni a sevřeni železnicí a dálnicí. Chápu, že potřebujeme budovat vysokorychlostní trať, ale mělo by to mít co nejmenší dopad na lidi, kteří tady bydlí, a na přírodu,“ soudí Petra Kamelandrová.

Místní část Vinary už od začátku prosazovala variantu tunelu. Stejně to vnímají také obyvatelé Čekyně. „Byla by to katastrofa, jak vzhledově, tak z pohledu hluku. Ráz Čekyňského kopce by úplně zmizel,“ myslí si předseda výboru místní části Čekyně Bohumír Střelec.