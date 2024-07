Na rozkopané ulice v centru města kvůli rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek narazí od příštího týdne přerovští řidiči. Až do začátku listopadu je čekají v ulicích Čechova a Sušilova omezení a budou muset zvolit objízdné trasy.

„Od 16. července do 20. září bude vždy po částech uzavřena místní komunikace v Sušilově ulici. Práce budou probíhat v několika etapách a uzavírka platí pro veškerý provoz mimo vozidel Integrovaného záchranného systému,“ uvedl náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Od 16. do 17. července bude z důvodu frézování vozovky uzavřena Sušilova ulice v celé délce - a zároveň i křižovatka ulic Ztracená-Nerudova-Sušilova.

„V září je pak v plánu pokládka balené vrstvy, křižovatka těchto ulic bude ale uzavřena maximálně na dva dny,“ doplnila Ivana Kunderová z odboru majetku města.

Oddělení dopravy vydalo v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu souhlas s uzavírkou místních komunikací v ulicích Čechova, náměstí Svobody a Jungmannova. Práce budou rovněž rozděleny do etap, a to od 31. července do 1. listopadu.

V době úplné uzavírky Čechovy ulice bude vedena objízdná trasa po ulicích Nádražní, Komenského, Šířava, a to obousměrně.

„Ulice Havlíčkova, Jaselská a náměstí Svobody budou průjezdné bez omezení, Čechova bude ovšem průjezdná pouze pro zásobování,“ upozornil Navrátil.

Objízdné trasy musejí volit také autobusy.

„S dopravcem i žadatelem nyní řešíme objížďku a podmínky k jejímu zajištění. Teprve poté budeme cestující informovat o změnách,“ doplnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.