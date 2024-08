„Je to katastrofa. Měla jsem tu za měsíc tak čtyři lidi, takže jsem skoro na nule. Zrovna teď v létě, kdy se plavky a prádlo nejvíce prodávají, je tu pusto a prázdno. Obchod jsem v době covidu udržela vlastními úsporami, ale teď jsem zase spadla do stejné situace. Nejprve stavba průpichu, teď plynovod,“ líčí zoufalá majitelka obchodu, která se rozhodla nalákat zákazníky svérázným způsobem.

Zvýšenou prašnost ze stavby už prý odskákalo i její zdraví. „Jakmile rozkopali asfalt a štěrk, tak jsem se toho nadýchala a udělalo se mi špatně. Už z toho i chraptím,“ popisuje Jiřina Bouchalová.

Propad tržeb hlásí nejen obchodníci z Čechovy ulice, ale i náměstí Svobody. „Jsme ani ne na polovině tržeb, protože se sem lidi zkrátka nedostanou. Na naši žádost byl zajištěn alespoň jednosměrný provoz, takže se k nám mohou zákazníci dostat z druhé strany, ale nechodí a nejezdí,“ vysvětluje majitel prodejny hudebních nástrojů na náměstí Svobody Libor Trucálek.

Obchodníci se už dříve obrátili se stížností na město - vadilo jim, že stavba zabrala i plochy, kde se zatím nic neděje. „Firma, která to buduje, měla povolené jen určité uzavírky, ale oni to udělali komplexně v okruhu 400 metrů. Radnice o tom nevěděla a začala to okamžitě řešit. Značky se sice změnily, ale i tak to má být údajně uzavřeno o něco déle, než se předpokládalo. Situace se na podzim ještě více zkomplikuje,“ myslí si.

Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek byla podle vedoucího stavby Richarda Floriana z firmy Montáže inženýrských sítí nutná. „Důvodem je bezpečnost. Plynovod byl ve špatném stavu a naposledy se prováděla výměna před padesáti lety. Letní měsíce jsou pro práce nejvhodnější, protože odstavovat lidi od plynu někdy v listopadu není možné,“ zdůvodnil.

Práce budou podle vedení města postupovat po etapách a ten úsek, který bude hotový, se vždy otevře. „Uzavírka Čechovy ulice potrvá do 13. září s tím, že objízdná trasa vede přes ulice Nádražní, průpich, Komenského a Šířava, a to obousměrně. Snažíme se obchodníkům a obyvatelům domů na náměstí Svobody vyjít maximálně vstříc, ale rekonstrukce plynovodu je nutná,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). S finančními kompenzacemi za zhoršení kvality života a pokles tržeb podle něj obchodníci počítat nemohou.