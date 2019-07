Část Přerova bude od nedělního večera až do úterního odpoledne bez dodávky teplé vody.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Společnost Teplo Přerov oznámila občanům, že z důvodu plánované opravy na výrobním zařízení dojde k přerušení dodávky tepelné energie, a to od neděle 28. července od 22 hodin do úterý 30. července – obnovení dodávek bude probíhat postupně od 6 do 14 hodin.