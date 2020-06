Přerov chce Františka Venclovského čtyřiadvacet let po jeho smrti uctít tím, že po něm pojmenuje část nábřeží řeky Bečvy.

Památku Františka Venclovského dosud připomínala pouze pamětní deska u řeky Bečvy. Nyní by po něm měla nést jméno i část nábřeží, která vede od soutoku mlýnského náhonu Strhanec a řeky Bečvy k lávce U loděnice. O návrhu budou ještě v srpnu rozhodovat zastupitelé.

„František Venclovský sice nebyl přerovským rodákem, ale ve městě žil, pracoval a také trénoval,“ řekl primátor města Petr Měřínský (ANO), který radním návrh předložil. Pamětníci dodnes vzpomínají na to, jak právě v místech před sokolovnou scházel do studených vln řeky Bečvy, kterou si užíval v průběhu všech ročních období.

Do dějin sportu se Venclovský zapsal 30. července 1971, kdy jako první Čech v historii pokořil průliv mezi Francií a Velkou Británií. V té době měl třicet devět let. Podařilo se to ale až na druhý pokus - ten první o rok dříve nedokončil.

„Když František Venclovský 13. prosince 1996 nečekaně zemřel, Přerované na něj nezapomněli, hmatatelnější připomínka ale chyběla. Jeho jméno ponese nábřeží, ze kterého nesčetněkrát sestupoval do řeky Bečvy. Na stejném místě se také každý rok na Silvestra koná otužilecká show,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Od pokoření kanálu La Manche slavným Přerovanem uplyne v příštím roce padesát let, a pokud zastupitelé 24. srpna záměr schválí, dočká se dosud bezejmenná část nábřeží nového pojmenování právě u příležitosti tohoto významného výročí.

V salonku Galerie města Přerova se uskuteční také vzpomínková expozice Půl století poté…. „Máme v plánu přichystat k tomuto výročí výstavu. Úspěch z léta roku 1971 připomeneme ve stejný den, kdy František Venclovský svým výkonem oslnil sportovní svět - a sice v pátek 30. července,“ doplnila vedoucí galerie Lada Galová.