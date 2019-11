Čarodějky v kuchyni naservírují pikantní podívanou

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské show? To se fanoušci divadelních komedií dozví v úterý 19. listopadu od 19.30 hodin v přerovském Městském domě. Urážky jsou pálivější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, a atmosféra by se dala krájet.

Čarodějky v kuchyni. | Foto: archiv

Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co dobrého si dámy naservírují? To všechno divákům nabídne brilantní komedie autorky Caroline Smith s Michaelou Dolinovou a Veronikou Žilkovou v hlavní roli Na web: Soutěž o čtyři vstupenky pro dva výherce najdete v pátek 15. listopadu v Novém Přerovsku.

Autor: Kristýna Neulsová