Po nich následovaly 25. března další přírůstky v Bohuslavicích na Prostějovsku a Kvasicích na Kroměřížsku. Navrátilci už se objevili také na komínech v obcích Soběchleby a Radslavice na Přerovsku nebo Krasicích na Prostějovsku.

„Našeho čápa jsme netrpělivě vyhlíželi a místní občané mi už v polovině března hlásili, že se objevil na komíně staré vily v areálu bývalého cukrovaru. Tvrdili, že je po dlouhé cestě zraněný, a tak jsem nechal hnízdo raději zkontrolovat dronem. Ukázalo se ale, že místo čápa je v hnízdě jen černý a bílý igelit. Skutečný čáp přiletěl až o něco později,“ vylíčil úsměvnou historku starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Podle něj se hnízdo už loni přestěhovalo - komín na budově výchovného ústavu, kde byla v minulosti upevněna konstrukce, totiž strhl silný vítr.

„Ještě loni čápi trochu bloudili, ale letos už letěli přímo na komín. Za čápem přiletěla asi o týden později i jeho partnerka, takže je rodina kompletní,“ dodal.

Na žádost občanů se přesunulo asi o dvacet metrů dál také hnízdo v Brodku u Přerova, kam přiletěl čáp na Zelený čtvrtek a vzápětí ho následovala i jeho družka. Na komíně v Oseku nad Bečvou bylo ale ještě před pár dny obvyklé stanoviště prázdné.

„Přílet čápů stále probíhá, protože mají různé trasy. Někteří letí přes Balkán, jiní přes Španělsko. Když je během letu zaskočí špatné počasí, tak se na cestě zdrží, a teprve potom pokračují dál,“ vysvětlil Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Ve většině obcí lidé čápy netrpělivě vyhlížejí jako posly jara. Na mnoha místech jim budují i hnízdní podložky a doufají, že se opět vrátí z daleké cesty. Na některých hnízdech jsou i kamery a zájemci mohou přílet čápů sledovat prostřednictvím internetu. Například z obcí Záhlinice a Břest na Kroměřížsku jsou záběry z hnízd ke zhlédnutí přes webové kamery. Přímý přenos z čapího hnízda mohou sledovat také lidé v Uničově.

Do sledování příletu čápů bílých se může zapojit i široká veřejnost, a to na webu ČSO. Ornitologové uvítají informace nejen o příletu prvního čápa na hnízdo, ale také kdy přiletěl druhý z páru. Zajímá je i to, kdy zasedli na hnízdo a později i kolik měli mláďat.