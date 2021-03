Od přečalounění sedacích souprav přešel postupně na výrobu oblíbených křesel „ušáků“ a rozšířil ji i o matrace, postele a další nábytek. Dnes jeho firma zaměstnává patnáct lidí a dodává výrobky do prodejen s nábytkem, ale i e-shopů. Zákazníci za ním jezdí ze širokého okolí.

Miroslav Hrubý se vyučil v Levoči a už od sedmnácti let měl zakázky na přečalounění nábytku. Přesně tedy věděl, jakým směrem se bude ubírat jeho kariéra.

„S manželkou jsme oba vyučení čalouníci a naše profese je pro nás zároveň koníčkem, který nás baví. Když za mnou manželka jezdila randit z Přerova, tak jsem ji vždycky posadil za šicí stroj, a společně jsme pracovali. Celozávodní dovolenou jsme po svatbě třeba strávili tak, že jsme za dva týdny přečalounili tři sedací soupravy,“ vzpomíná Miroslav Hrubý.

Rodinné zázemí je pro něj tím nejdůležitějším. „Manželka vždycky stála při mně a rodina je mi oporou,“ dodává.

Pěknou práci za rozumnou cenu

Devadesátá léta, kdy se jeho podnikání úspěšně rozjíždělo, byla ve znamení sbírání nových zkušeností.

„Byli jsme toho názoru, že je potřeba dělat pěknou práci za rozumnou cenu. V roce 1997 jsme postupně rozšířili výrobu a přijali zaměstnance, protože jsme už zakázky nebyli schopni zvládnout. Začínali jsme z ničeho a vše, co jsme vydělali, šlo zpět do materiálů a látek,“ líčí.

Podle něj je kvalitní materiál a potahová látka základ.

„Když se po revoluci rozbíhalo podnikání, tak jsem obtelefonovával výrobce z pošty, protože jsme tehdy neměli telefon. Pro molitan jsme jezdili do Břeclavi, látky zase brali z Jihlavy. Manželka si udělala řidičák a vypracovala se tak, že teď jezdí s jakoukoliv dodávkou a zacouvá tam, kde je potřeba. Hodně matrací do postýlek jsme dodávali do výrobního družstva v Domažlicích. Vyráběli jsme i 500 matrací měsíčně,“ vzpomíná.

Velkou zakázku tehdy čalounictví dělalo i pro tančírnu v Přerově.

„Očalounili jsme ji originálním kanadským mikroplyšem, který byl příjemný na omak a látka splňovala nejpřísnější hygienické parametry,“ podotýká.

Válendy, matrace, lamelové rošty a dřevěný nábytek dodává Miroslav Hrubý do obchodů nábytku v celé České republice. Podnikání ale poznamenala koronavirová krize - prodejny jsou dnes totiž zavřené.

„Nejsem typ člověka, který by brečel, takže děláme zakázky na míru a dodáváme zboží i přes e-shopy,“ nastínil.

Ve firmě mu kromě manželky pomáhá i jeho syn, který pracuje ve výrobě.

„V současné době máme i vlastní prodejnu a celá výroba se přesunula do prostor v areálu bývalého zemědělského družstva. V roce 2005 jsme přistavili i velké sklady a dílny,“ vysvětluje.

Hory a fotbal

A jakou filozofií se v podnikání řídí?

„Vždy jsem zastával názor, že spokojený zákazník je ta nejlepší reklama. Snažíme se tedy, aby byli naši zákazníci vždy spokojení. Když mám atypický výrobek, jsem rád, že ho můžu nabídnout. Například jedna paní ze Šternberku se svěřila s dobrou zkušeností svým známým, a pak k nám z tohoto města začali jezdit lidé, kteří to měli mnohem blíže do Olomouce nebo do Přerova. Mnozí jezdí i ze Zlína,“ říká.

I když ho práce zaměstnává na plný úvazek a pracuje i o víkendu, najde si čas i na koníčky.

„Poslední dobou se snažíme trávit s manželkou dovolené tím, že jezdíme po českých horách. Láká nás totiž turistika a poznávání. Máme také pejska, který vyžaduje péči, takže s ním chodíme na procházky. O víkendech mi zabere čas i fotbal, protože jsem předsedou místního fotbalového oddílu a dělám pořadatele při domácích zápasech,“ uzavírá Miroslav Hrubý.