Stavební a bytové družstvo Impuls, jehož předsedou je přerovský zastupitel František Jan Hrabina (Trikolóra), chtělo devítipatrový panelák zrekonstruovat na byty pro mladé a seniory.

„Pokud s tímto objektem nic neuděláme, tak ho pravděpodobně demolice nemine - podobně jako Chemik. Všechny strany v zastupitelstvu měly před volbami ve svých propagačních materiálech, že se Strojařem budou něco dělat. Bohužel si našly jinou hračku,“ narážel František Jan Hrabina na fakt, že vedení města aktuálně řeší přestavbu administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka na nové sídlo magistrátu.

Jaký byl záměr?

Bytové družstvo navrhlo provést rekonstrukci Strojaře za zhruba 130 milionů korun s tím, že má předjednané poskytnutí úvěru. Ve Strojaři by vznikly byty různých velikostí - od jednopokojových až po čtyřpokojové. Záměr počítal i s využitím přízemních prostor pro služby a ordinace lékařů či oživením restaurace.

Argumenty proti

Na hlavu zastupitele Františka Jana Hrabiny se ale snesla kritika ze strany vedení města, že není materiál dobře připravený a jsou v něm slabiny.

„Jestli má pan Hrabina předjednaný úvěr, rád bych viděl tu sebevražednou banku. Pokud by bylo žadatelem bytové družstvo se základním jměním 50 tisíc korun, nedokážu si představit, která banka by projekt v hodnotě zhruba dvou stovek milionů korun financovala. Žádost neobsahuje žádné ekonomické ukazatele a myslím si, že by se tento projekt v životě nerealizoval,“ ohradil se třeba radní Petr Vrána (ANO).

Zastupitelům chyběla také detailnější prezentace záměru a řešili i to, zda Strojař vůbec prodávat.

„Vše, co tu bylo řečeno, mi vyvrací, abych zvedl ruku pro variantu schválit. Nevím, jestli je to úplně čisté prodávat takto na přímo. Jestli by nebylo čistější vypsat výběrové řízení a prověřit si žadatele. Za mě tedy ne,“ řekl radní Tomáš Dostal (KDU-ČSL).

Bude se dál jednat

Politici se po bouřlivé debatě shodli alespoň na tom, že by se o využití budovy mělo dál jednat.

„Návrh je šitý horkou jehlou a není dotažený do detailů. Věřím ale tomu, že se tím na základě jednání komise budou zabývat a předloží záměr, co se Strojařem dál dělat. Mělo by to být ale rychle, než Strojař spadne,“ soudí zastupitelka Ludmila Tomaníková.

Podle Jana Horkého (SpPP) byl objekt zbudován jako hotel, a proto je vhodný jen pro bydlení a ubytování, nikoliv kanceláře.

„V minulosti byla připravena k vyhlášení architektonicko-urbanistická soutěž a zastupitelstvo by se k ní mělo vrátit. Toto místo si více soutěžních návrhů jednoznačně zaslouží. V současné situaci ale nemůžeme bez jednotlivých potvrzených záruk souhlasit s prodejem nemovitosti,“ konstatoval.

Hotelový dům Strojař byl postaven koncem 60. let minulého století jako svobodárna pro zaměstnance Přerovských strojíren. V devítipodlažní panelákové stavbě z roku 1968 je 144 pokojů. V 90. letech byl objekt v majetku města Přerova, v roce 1998 byl převeden do vlastnictví ministerstva obrany a sloužil jako ubytovna pro vojáky. Od chvíle, co armáda v roce 2013 opustila letiště, je Strojař nevyužívaný. Město koupilo budovu od ministerstva obrany v roce 2016 za 42,5 milionu korun. Zastupitelé v roce 2017 schválili její využití pro potřeby seniorského bydlení. Projektový tým přišel s návrhem, že by ve Strojaři mohlo vzniknout 22 bezbariérových bytů s pečovatelskou službou, ale také 30 až 50 malometrážních bytů, které by byly obsazovány jen seniory. Součástí by bylo i komunitní centrum.