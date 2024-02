Do Přerova míří miliardová investice. Zastupitelé schválili prodej pozemků

„Pravidelně jsem docházela do zaměstnání, jen jsem zvolila takovou formu testu, která mi vyhovovala. Byl mi ale odepřen přístup do zaměstnání, což jsem vnímala jako šikanu. Paní ředitelka vyhodnotila mou absenci jako překážku na straně zaměstnance a hrubé porušení kázně. Obrátila jsem se tedy na soud - případ dosud není uzavřen,“ líčila na jednání Dana Ondrušková, která považuje takové chování za bossing a porušování Listiny základních práv a svobod.

Své zkušenosti popsal také bývalý vedoucí pracovník Daniel Macháň. „Jednání paní ředitelky vůči zaměstnancům je opravdu nekorektní. Před podřízenými a kolegy prezentovala, že já v podstatě nemám žádné slovo. V současné době jsem ve výpovědní lhůtě na základě mého požadavku. Nejsem motivován tím, že bych měl ambice stát se ředitelem, práci v Sociálních službách vnímám jako velmi náročnou a zodpovědnou,“ uvedl.

Politický klub SPD na jednání zastupitelstva vysvětloval, proč na problém upozornil tímto nestandardním způsobem. „Pana primátora jsem někdy v prosinci oslovil se žádostí o osobní schůzku, abych ho seznámil s děním kolem Sociálních služeb města Přerova. V mezidobí nás ale začali oslovovat další stávající a bývalí zaměstnanci, kteří nám sdělili své osobní negativní zkušenosti s paní ředitelkou Sociálních služeb. Došli jsme proto k závěru, že jednání za zavřenými dveřmi nepřinese kýžený efekt,“ vysvětlil zastupitel Dan Chromec (SPD).

„Každý pracovník Sociálních služeb by měl u svých nadřízených nalézt pochopení, důvěru a nikoli šikanu a psychický nátlak, který ho přivede do péče odborných lékařů, či motivuje k podání výpovědi. Tímto ztrácí kvalitní, zkušené a odborně zdatné pracovníky,“ zhodnotil.

Vedení přerovské radnice se bude situací vážně zabývat. „Vnímáme, že to může být vážné. Budeme tedy věc prověřovat a vyslechneme i další osoby. Zvažujeme také personální audit. Do Domova pro seniory pravidelně chodím a bavím se s klienty i personálem. Žádné indicie takového jednání jsem ale neměl,“ vyjádřil se přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Sdělení, které zaznělo na zastupitelstvu, beru vážně. Chci znát samozřejmě i stanovisko paní ředitelky. Jsou možnosti, které by věc zobjektivizovaly, a daly buď za pravdu sdělením, která zazněla, nebo naopak. Kdyby za mnou přišli zástupci klubu SPD společně se zaměstnanci, mohli jsme o tom jednat dříve a v mé kanceláři. Budeme věc řešit tak, aby to co nejméně zasáhlo organizaci a její klienty,“ doplnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO), který má na starosti sociální oblast.

Ředitelka: Je to „podpásovka“

Ředitelka Sociálních služeb města Přerova Jana Žouželková považuje způsob, jakým byli o výhradách zaměstnanců informováni zastupitelé na jednání a občané, kteří sledují přenos ze zasedání on-line, za „podpásovku“, lynčování a hon na čarodějnice. K věci se totiž nemohla vyjádřit, protože nebyla na jednání přítomna.

„Nerozumím tomu. Když jsem se dozvěděla o tom, co se dělo na jednání zastupitelstva, byla jsem v naprostém šoku. V případě bývalé zaměstnankyně Dany Ondruškové spousta věcí nezazněla. Nabízeli jsme jí omluvené neplacené volno, čerpání řádné dovolené, dohodu a setkání právních zástupců. Několikrát jsme ji upozorňovali, že pokud se nedomluvíme, bude jí dána výpověď. I když to věděla, na nic nereagovala,“ brání se Žouželková.

V tomto konkrétním případě dal okresní soud nejprve za pravdu bývalé zaměstnankyni, odvolací krajský soud ale rozhodl ve prospěch Sociálních služeb města. „Rozsudek tedy vyzněl ve prospěch zaměstnavatele s tím, že jsme postupovali zcela správně. Následovalo dovolání k Nejvyššímu soudu,“ popsala.

Ředitelka se podle svých slov hodlá bránit. „Je to drsné obvinění a nejprve se musím poradit s právníkem. Všichni naši zaměstnanci jsou proškolováni a vědí, že se mohou obracet na inspektorát práce a policii. Co se týče Daniela Macháně, ten se vzdal funkce, protože jeho představa o práci byla jiná. Myslel si, že bude řídit práci jiných a měl jinou finanční představu,“ zmínila. Na další ze stěžovatelek, Natálii Sedlářovou, si podle ředitelky stěžovali klienti. „Stěžovali si na její hrubé zacházení, nevhodné chování a řešila to s ní vrchní sestra, staniční koordinátorka,“ řekla.

Podle Žouželkové prováděla anonymní dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „Vyšli jsme z toho jako týmoví hráči, dobrý kolektiv. Proto jsem tady,“ řekla Žouželková. „Jsem připravena na inspektorát práce a jakékoliv šetření. Nebudu vybírat lidi k nějaké konfrontaci, ať mluví se všemi. Jsem připravena vše předložit a doložit,“ uzavřela Jana Žouželková.