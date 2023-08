„Každý týden probíhají kontrolní dny a do této chvíle se na stavbě nevyskytl nějaký problém, na který by firma upozornila. Žádný kostlivec ve skříni se nekoná, protože je to kvalitně postavená stavba. Tehdy se dělaly široké zdi, byly to poctivé cihlové budovy - a tato je postavena velmi kvalitně,“ popsal Petr Fibichr z realitní kanceláře, která prodává byty pro společnost ST development.

Proměna Horního náměstí i budova bývalého Emosu. Výstavy oživí centrum Přerova

Rekonstrukce armádní budovy, ve které kdysi sídlil vojenský soud, se už na první pohled vymyká podobným projektům v okolí. Stavební úřad totiž trval na zachování dvou soch řemeslníků, které jsou pozůstatkem „sorely“ - socialistického realismu v architektuře. Zatím jsou pod lešením a plachtami, ale už brzy je budou moci kolemjdoucí obdivovat v plné kráse.