„Přišel jsem ve čtvrtek dát sem nějaký materiál a hned jsem viděl rozmlácené dveře. Šel jsem se teda podívat a všude bylo bílo. Někdo vzal hasičák a prostě ho tady celý vystříkal. Pak jsem zjistil, že zmizela elektrická centrála, autobaterie a dva kanystry s benzinem,“ popsal osmnáctiletý Šimon Škop.

Případ nahlásil s kolegy na policii, která jej vyšetřuje.

„Neznámý vnikl do objektu někdy mezi nedělí 10. a čtvrtkem 14. července. Způsobil škodu odcizením věcí a poškozením bunkru. Celkovou škodu jsme vyčíslili na sedm tisíc sedm set korun. Případ evidujeme a šetříme jako přestupek proti majetku,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Od pátečního rána mladí dobrovolníci odklízejí škody a zjišťují dál, co všechno je pryč. Cena celkové škody tak narůstá.

„Zmizel taky padesátimetrový prodlužovací kabel na bubnu. Škoda bude asi vyšší, než ji vyčíslili policisté. My si myslíme, že až patnáct tisíc,“ řekl Škop.

Mladíci čistí, spravují i provádí

Bunkr na Švédských šancích byl dlouhou dobu zanedbávaný. A tři mladíci to tak nechtěli nechat. Před rokem a půl vyklidili nános odpadků od bezdomovců a bunkr pomalu spravují. Začali jím provádět i veřejnost.

„Chceme dát objekt do původního stavu. Když tu býváme o víkendech, chodí za námi lidé a my je provádíme. Teď to samozřejmě nejde, snad se nám bunkr povede co nejrychleji uklidit,“ popsal Škop.

Největší ztráta: ukradená elektrocentrála

Největší problém je ukradená elektrická centrála, díky které místnosti osvětlovali. Nyní mají jednu půjčenou z vesnice, ale budou muset do nové investovat.

„Na stavební materiál nám přispívá veřejnost a je tu i kasička, takže stavíme z těchto peněz. Máme začít zdít a materiál je drahý, tak je to pro nás čára přes rozpočet,“ vysvětlil druhý z dobrovolníků šestnáctiletý Erik Tala.