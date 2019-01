Buk /STAROSTI NAŠICH STAROSTŮ/– První zmínka o Buku se datuje do 13. století a připomíná se v ní Vlk z Buku. Obec leží sedm kilometrů severovýchodním směrem od Přerova. V současné době zde žije 356 obyvatel. Starosta Jaroslav Vrtělka v rozhovoru pro Deník vyzdvihuje mimo jiné spolupráci se spolky, díky níž mají občané dostatek kulturního vyžití.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Vybudovat kanalizaci s čističkou odpadních vod, která v obci chybí a kdy realizaci brání jen dlouhodobě nedořešený vztah k pozemku ve vlastnictví České republiky, a dále dobudování chodníku.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Zpracování žádostí a následné získání dotací na obnovu veřejných prostranství, výměnu rozhlasu za bezdrátový, zakoupení komunální úklidové linky, výsadbu zeleně v obci a na opravu veřejného osvětlení. Obec letos provedla výsadbu nového lesního porostu o výměře tří hektarů.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Překonávání náročné administrativy a nových a nových požadavků majících vztah k řádnému chodu obce.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Snažíme se, aby občané měli dostatek kulturního a sportovního vyžití, ve spolupráci se spolky působícími v naší obci. Obec vlastní budovu kulturního domu, který je využíván jednak ke sportovním aktivitám (stolní tenis a cvičení žen) a dále pro kulturní akce nejen pro občany naší obce. Letos se konalo divadelní představení divadelního ochotnického souboru z obce Tovačov, každoročně se zde koná slivkošt, hasičský ples, letos se uskutečnil 100. hasičský ples, a myslivecký ples. Ve sportovním areálu na hřišti V Háji, který také vlastní obec, se každoročně koná pálení čarodějnic a stavění máje.

Hodové slavnosti spolupořádají zejména místní spolky TJ Sokol Buk, Myslivecké sdružení Podhájí a Sbor dobrovolných hasičů Buk. TJ Sokol Buk na hřišti V Háji dále každým rokem pořádá turnaj v malé kopané, tzv. Memoriál Miroslava Trávníčka – letos proběhne již 36. ročník. Jedná se o jeden z nejstarších turnajů v tomto sportu na Přerovsku. Myslivecké sdružení Podhájí pořádá u myslivecké chaty každým rokem střelecký den. V předvečer státního svátku Den vzniku ČSR pořádáme lampiónový průvod spojený s položením věnce k památníku obětem 1. světové války. Před první adventní nedělí probíhá zdobení vánočního stromu a jesliček, u nichž se pak při slavnostním rozsvícení scházejí spoluobčané. Na Štědrý den po poledni je zpřístupněna místní kaple sv. Urbana a lidé se také scházejí u jesliček, kde jsou nadělovány dárky pro děti. Je tu vždy příjemná vánoční atmosféra, občané si mezi sebou přejí zdraví, lásku a pěkné prožití svátků vánočních.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

To je problém i v naší obci, důvodem je komplikované zajištění přístupů na pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Obec není vlastníkem žádné ucelené lokality vhodné pro výstavbu.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

Obec je obklopena pěknou krajinou, v obci je dostatek zeleně, v bezprostřední blízkosti je les, z horní části obce jsou krásné výhledy na Moravskou bránu. Máme dobrou dopravní dostupnost do velkých měst – Přerov, Olomouc. Funguje zde krásná mateřská škola, obchod se smíšeným zbožím. Je zde i možnost sportovního vyžití.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Chorvatsko – oblast Dubrovníku.

