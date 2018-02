Budovu Chemoprojektu město prodá za 16 milionů

Šestnáct milionů korun. Za tuto částku hodlá prodat město budovu bývalého Chemoprojektu zájemci, který chce v Přerově otevřít centrum pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Třípatrový objekt bývalého ChemoprojektuFoto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Přestože se o záměru mluví už dlouho, zastupitelé v pondělí při projednávání záměru požadovali garance, aby projekt neskončil podobným fiaskem jako v minulosti prodej domů ve Škodově ulici.

„Máme za sebou zkušenost s prodejem Škodovy ulice, kdy se stal králem situace konkurzní správce. Co by se stalo, kdyby se opakoval scénář Škodovy ulice? Nebudeme mít možnost situaci jakkoliv ovlivnit,“ připomněl neúspěšný projekt na zvelebení romské čtvrti zastupitel Tomáš Tužín.

Podle náměstka primátora Tomáše Navrátila (ANO) ale takový scénář nehrozí.

Společnost Domov Alzheimer, která chce na své náklady objekt zrekonstruovat, má za sebou několik úspěšných projektů. Práci by navíc v novém zařízení našla až stovka lidí.

„Chemoprojekt je od doby, co ho město pod nátlakem koupilo, jedenáct let volný a vzniká provozní ztráta. Záměr by měli všichni podpořit,“ je přesvědčen.

Že společnost dostojí svým závazkům, o tom nepochybuje ani náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).

„Splnění bude zajištěno smlouvou o smlouvě budoucí, a poté kupní smlouvou se závazkem, do kdy bude tato služba provozována. Nikdo nechce, aby se opakovala chyba jako v případě prodeje Škodovy ulice,“ konstatoval.

Většina zastupitelů nakonec i přes výhrady záměr na prodej budovy podpořila.

Moderní zařízení jako malý důl

Zástupci společnosti už dříve uvedli, že je budova pro jejich účely ideální.

„Jsme schopni objekt přebudovat na moderní zařízení, které bude sloužit lidem postiženým Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence a dalšími nemocemi stáří,“ nastínil Zbyněk Gembiczki, který toto zařízení vede v Darkově a je i ředitelem pro rozvoj sítě Domovů Alzheimer.

„Nemám obavu z toho, že by ten, kdo to plánuje, ze záměru vycouval. Bude to takový malý důl, který se bude dobře splácet. Já bych z nich nedělal zachránce, ale nepodezíral bych je ani z toho, že by chtěli nějak vyklouznout,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Michal Chromec.

Další supermarket nechtěli

Budovu bývalého Chemoprojektu město získalo do svého majetku za částku 22 milionů korun v době, kdy lidmi v Přerově cloumaly emoce kvůli zbourání Komuny.

Důvodem byly obavy z toho, že by zde mohl vzniknout další supermarket - o objekt měla totiž zájem společnost Lidl, a ta ho chtěla zbourat.