Obyvatelé domů v ulici Budovatelů jsou událostmi otřeseni - k poslední sebevraždě došlo ráno a v místě s velkou koncentrací lidí. Denně tudy procházejí maminky s malými dětmi, v blízkosti je i hřiště nebo obchod.

Kriminalisté potvrzují, že ke skokům ze třináctipatrových domů v ulici Budovatelů došlo v minulých letech opakovaně.

Zabránit podobným tragédiím je ale takřka nemožné - sebevrazi jdou podle policistů najisto, a pokud se k takovému činu rozhodnou, vyberou si snadno dostupný objekt.

Podle obyvatel sídliště se zatím jen zázrakem nic nestalo někomu, kdo šel právě kolem. Padající tělo totiž může zasáhnout i procházejícího chodce. Místo je frekventované, jsou tu dvě školy, v těsném sousedství dětské hřiště, obchod, zdravotní středisko, lékárna a využívané je i parkoviště.

„Vodím denně dceru do školky, ale chodím tudy i do obchodu,“ líčí mladá žena z ulice U Tenisu v Přerově, která byla sama před lety svědkem tragické události.

„Není to nic příjemného. Každý, kdo něco takového vidí, je úplně v šoku - ta situace se vám často vrací. Naštěstí jsem byla na druhém chodníku, ale tu dutou ránu si dodnes pamatuji. Tragická událost to není jen pro pozůstalé, ale zanechá následky i na psychice těch, kteří se náhodou ocitli poblíž,“ míní.

Viděli pád přes okno

Poslední případ se stal v ulici Budovatelů ve čtvrtek 21. ledna po osmé hodině ráno, kdy ze třináctého patra panelového domu vyskočil mladý muž.

„Na místo byla ihned vyslána letecká záchranka z Olomouce a také sanitka z Přerova. Po převzetí tísňového hovoru operátorem ale nebylo možné na místě provádět telefonicky asistovanou resuscitaci, protože se volající nenacházeli přímo u pacienta, ale pouze zahlédli pád muže přes okno. Než se k němu kdokoliv ze sousedů dostal, byli už na místě lékaři záchranky. Mladý muž bohužel na následky vážných poranění hlavy zemřel,“ shrnula mluvčí krajské záchranky Lucie Urbanová.

Podle přerovské mluvčí Miluše Zajícové vyjížděli policisté v lednu ke dvěma případům.

„První se stal 5. ledna, druhý 21. ledna. V obou případech muži na zranění, způsobená pádem z výšky, zemřeli,“ řekla s tím, že okolnosti obou případů prověřují vyšetřovatelé.

Loni policisté žádný případ sebevraždy v této části města nezaznamenali, v předchozích letech ale ano.

Podle psychologů patří přelom roku vždy k nejkritičtějším obdobím a během koronavirové pandemie, kdy řada lidí přišla o své jistoty a ocitla se v izolaci, to platí dvojnásob.

Lepší zajištění?

Obyvatelé panelového domu v ulici Budovatelů, kde k tragédii došlo, jsou ale po poslední událostí otřeseni.

„Lidé v našem domě byli velmi smutní a rozrušení. Naštěstí bydlím z jižní strany, takže jsem viděla jen vrtulník a ne to, co se dělo vepředu. Když jsem šla asi za hodinu a půl ven, tak byla policistka na chodbě a nepustila mě,“ popisuje seniorka, která v domě bydlí.

„Není to zdaleka první případ, ale raději se snažím na to nemyslet. Ti lidé vyjedou výtahem, a protože je volný přístup na balkon, dostanou se k němu snadno. Je to prostor, kde máme nakázáno, aby byl přístupný kvůli hasičům, kdyby náhodou hořelo - nemůže se proto zamykat. Jedinou možností by bylo mít klíče i od výtahu, aby se dovnitř nedostal každý,“ uvažuje nahlas.

Podle obyvatelky sousedního domu, paní Lenky, doplácí sídliště na přílišnou anonymitu.

„Je tu velký pohyb lidí, jeden o druhém neví. Někdo zazvoní s tím, že nese letáky, nebo jde na úklid - a dostane se snadno do domu. Jsou domy v Přerově, kde není tak snadný přístup na lodžie. Jedinou možností je zabezpečit dům tak, aby se nemohl nikdo dostat na volné chodby,“ navrhuje.

„Podobná situace se stala i u nás v domě. Ti lidé, kteří zvolí takový způsob odchodu ze života, jdou bohužel najisto. Představa, že ale jdete s malým dítětem kolem, a ten člověk spadne na vás, je hrozná,“ uzavírá.