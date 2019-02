Právě tímto úkolem byli pověřeni úředníci z odboru řízení projektů a investic. Práce by mohly být hotovy do září roku 2020.

Důvod je jasný, v prostorách totiž začne fungovat Vyšší odborná škola zdravotnická. Záměr na vznik Vyšší odborné školy zdravotnické podporuje kraj i olomoucké arcibiskupství.

Budova dostane zcela nový kabát.

„Projekt má řešit zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří, případně také zateplení stropů mezi suterénem a prvním patrem – a další termoregulační opatření, které vyplyne z doporučení energetického posudku,“ vyjmenovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.



Projektová a inženýrská činnost by podle odhadů měla vyjít přibližně na půl milionu korun, samotné provedení by mohlo vyšplhat až na deset milionů korun. S financováním by mohl pomoci program životního prostředí.

„Budeme sledovat vypsané dotační tituly, takže není vyloučeno, že by část nákladů mohl uhradit stát z operačního programu životního prostředí,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Od Domu politické výchovy až ke zdravotnické škole

„Budova, v níž by měli od školního roku 2020 – 2021 nacházet zázemí budoucí zdravotníci, byla postavena v roce 1975 a původně sloužila jako Dům politické výchovy. Později objekt sloužil coby odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy Hranice,“ připomněla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová a doplnila, že škola měla v přízemí šatny a sklad knih, v prvním patře byly kanceláře, ředitelna a chemické laboratoře, v dalších patrech byly učebny a v nejvyšší části domu byla aula.



Poslední studenti „zdravky“ opustili budovu v červnu minulého roku, od té doby je budova prázdná a chátrá.

Důvodem ukončení výuky byly především úspory, do budovy se totiž dlouhá léta neinvestovalo, náklady na provoz byly značně vysoké.