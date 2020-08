Meteorologové místy očekávají vydatný déšť s úhrnem přes čtyřicet milimetrů srážek za šest hodin nebo úhrnem šedesát až devadesát milimetrů za celé období. Zároveň očekávají vzestupy hladin potoků a řek až na druhý povodňový stupeň, a to zejména na menších tocích.

Lidé by měli počítat s možným zvýšeným odtokem vody z krajiny a průtokem vody přes silnice. Řidiči by měli počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu, za jízdy by měli zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé by se neměli pohybovat ve vodních tocích ani sjíždět řeky na lodích.