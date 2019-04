I když radní myšlenku prosazovali, zastupitelé nakonec návrh nepodpořili.

Teď se znovu dostává na stůl zastupitelů návrh na pronájem mobilní ledové plochy, která by mohla zejména rodičům s dětmi zpříjemnit vánoční čas.

„Společnost RK Invest, která bude v Přerově už potřetí zajišťovat vánoční program, nás oslovila s nabídkou na pořízení mobilního kluziště o rozměrech 10 x 20 metrů. Pronájem na 49 dní včetně montáže, demontáže, dopravy, zázemí a provozování služby by nás stál 1 milion 800 tisíc korun,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Použitá technologie zaručuje vytvoření kvalitního ledu až do venkovní teploty plus 15 stupňů Celsia, takže i v případě „teplých Vánoc“ by návštěvníci o novou kratochvíli nepřišli.

Bruslení by bylo pro veřejnost zdarma - a brusle mají být k zapůjčení za poplatek.

„Firma RK Invest navíc přislíbila, že by v případě schválení záměru přispěla částkou 300 tisíc korun, protože celkové náklady na pronájem byly vyčísleny na 2 miliony 100 tisíc,“ doplnila vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná.

Zastupitelé budou o návrhu jednat na svém zasedání v úterý 30. dubna.