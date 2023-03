Jiří Daron, ředitel PragokoncertuZdroj: Deník/Jan Karásek„Je to skutečně mimořádná událost. Není to vždy jednoduché, protože většina velkých hudebních jmen chce vystoupit v hlavním městě dané země,“ uvedl ředitel hudební agentury Pragokoncert Jiří Daron.

„Nám se však podařilo dojednat jedinečný koncert právě v Olomouci, kam jsme ve spolupráci s agenturou Petarda Production již v minulých letech přivezli světové kapely jako třeba Deep Purple, Status Quo anebo jednu z předních světových zpěvaček Tarju Turunen,“ připomněl vyprodané koncerty.

Rio, Záhřeb…Olomouc

Že Olomouc uvidí a uslyší spolu s filharmonií jednu z největších rockových pěveckých hvězd současnosti, která s kapelou Iron Maiden vyprodává největší haly na světě, je podle Darona trochu zázrak.

„Když se podíváte na další světová města, kde tento projekt s Brucem Dickinsonem vystoupí: například Sao Paolo, Rio de Janeiro, v Evropě hlavní města Lublaň, Sofie, Bukurešť, Záhřeb. A mezi tato velkoměsta se dostala Olomouc,“ poukázal na „majstrštyk“.

V Olomouci to rozbalí zpěvák Iron Maiden i diskohvězdy. Tahákem je i Kabát

Co nakonec rozhodlo, že projekt bude mít zastávku v Olomouci a ne třeba ve Varšavě? Čím přesvědčili?

„Když byl koncert v Olomouci stále tak 50 na 50 a byli jsme ve výběru konkurence dalších světových měst, přinášeli jsme další argumenty pro to, aby byl právě v Olomouci. Pomohla i skutečnost, že Olomouc začíná mít i v jiných oblastech mezinárodní dosah: Na univerzitě studuje spousta zahraničních studentů, firmy rozvíjejí mezinárodní spolupráci, stavby zde navrhují slavní zahraniční architekti, jako třeba Robert Bishop z Londýna. Jsou to zajímavé kamínky do mozaiky významu města,“ přiblížil taktiku.

Podmínka: špičkový hotel

Jednou z podmínek olomoucké zastávky tak velkého projektu bylo podle organizátorů ubytování v jednom z hotelů velkého řetězce. Ten zatím v Olomouci není. Proto se podle Darona vážně přemýšlelo o tom, že ubytování celého teamu bude ve Vídni.

„Podařilo se nám management přesvědčit o vysoké kvalitě dvou hotelů v Olomouci a ty jsou nyní při rozhodování ve hře. Myslím si, že i toto dopadne pro Olomouc dobře,“ uvedl Jiří Daron.

VIDEO: Osobní pozvánka Bruce Dikinsona na koncert do Olomouce

Zdroj: Youtube

Jediná show ve střední Evropě

Turné se propaguje ve všech zemích světa a řada hudebních fanoušků, hudebních novinářů a potenciálních turistů už v těchto dnech možná hledá na mapě Evropy, kde vlastně město leží. Uspořádání koncertu v Olomouci proto má podle organizátorů pro město a rozvoj turismu velký význam.

„Největší zásluhu na tom, že Olomouc bude hostit Bruce Dickinsona, má pan Richard Morávek. Především díky jeho podpoře bude koncert jako v jediném městě střední Evropy právě v Olomouci. Je skvělé, když podnikatelé takto vrací svůj podnikatelský úspěch komunitě, v níž působí, třeba formou podpory kultury,“ ocenil podporu podnikatele Jiří Daron.

Nové sanatorium v Olomouci, postaví jej developer Morávek. Pomůže to i fakultce

Morávek je totiž podle jeho blízkých velkým fanouškem rockové hudby a na koncert se sám velmi těší.

„Spolu s řadou mých kolegů patříme k fanouškům Bruce Dickinsona. Vystoupení špičkových umělců v Olomouci je vždy významnou událostí, která ji zvýrazní nejen na mapě České republiky,“ reagoval zakladatel společnosti Redstone, jenž s kolegy například vloni uspořádal v Olomouci koncert legendární zpěvačky Sandry.

Sandra roztancovala Olomouc, takto se pařilo u Šantovky

Concerto for Group and Orchestra



Unikátní hudební projekt Jona Lorda v Olomouci dne 2. dubna na Sportovní hale Univerzity Palackého.Zdroj: PragokoncertJedinečný projekt Jona Lorda, zakládajícího člena Deep Purple, Concerto for Group and Orchestra, se zpěvem Bruce Dickinsona, zazní v hale Univerzity Palackého 2. dubna. Půjde o velkou hudební lahůdku nejen pro pravé rockery. Dílo kombinuje vážnou hudbu s rockovým dynamickým nábojem.



Kromě Bruce Dickinsona (zpěv) v Olomouci vystoupí takové hvězdy jako Kaitner Z. Doka (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey) - kytara, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) – bicí, Tanya O'Callaghan (Whitesnake) – baskytara nebo John O´Hara (Jethro Tull) – klávesy.



Umělce ve Sportovní hale doprovodí 78členná zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů.