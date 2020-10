Policisté nyní v této souvislosti zahájili trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a zjišťují, zda nedošlo k zanedbání povinnosti vyplývajících z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb.

„Při vydatných deštích ve středu večer zůstalo stavidlo uzavřené a říčka kvůli tomu vystoupila ze svého koryta,“ konstatoval krajský mluvčí policie Libor Hejtman.

Voda se rozlila do polí a ohrožovala asi sedm desítek domů. Na dvě desítky domácností se ocitly pod vodou. Zaplaven byl i železniční podjezd na silnici ve směru na Majetín.

Za nedbalostní delikt hrozí viníkovi trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti.

„Policie ale zatím nesdělila obvinění konkrétní osobě,“ doplnil mluvčí Libor Hejtman.

Starosta městyse ve čtvrtek ráno zjišťoval, co přesně zaplavení Brodku u Přerova způsobilo. Na místo dorazili také zástupci Povodí Moravy a policie.

„Na Olešnici v kokorském katastru je splav, kde byla spuštěna všechna tři stavidla. Pátrali jsme po příčině, protože jsme potřebovali dostat vodu pryč a nevěděli, odkud přitéká. Nejprve jsme si mysleli, že vyvrátili stromy bobři, kmeny se zachytily a vznikla hráz. Přišli jsme ale na to, že majitel, který bydlí na kokorském katastru, tam byl den předtím a nechal stavidla zavřená. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Kdyby to tak nebylo, voda tekla v Olešnici v korytu, Brodek byl na suchu, lidi v klidu a nevznikly by žádné škody,“ popisoval.

Pod vodou se ocitly v noci na čtvrtek ulice Třebízského, Nerudova, Majetínská, Masarykovo náměstí a také 28. října. Na místě zasahovalo patnáct jednotek hasičů, kteří odčerpávali vodu. Majitelé zaplavených domů teď uklízejí věci a sčítají škody.