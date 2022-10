Co přesně se v noci ze 14. na 15. října roku 2020 stalo?

„Na Olešnici v kokorském katastru je splav, kde byla spuštěna všechna tři stavidla. Pátrali jsme po příčině, protože jsme potřebovali dostat vodu pryč a nevěděli, odkud přitéká. Nejprve jsme si mysleli, že vyvrátili stromy bobři, kmeny se zachytily a vznikla hráz. Přišli jsme ale na to, že majitel, který bydlí na kokorském katastru, tam byl den předtím a nechal stavidla zavřená. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Kdyby to tak nebylo, voda tekla v Olešnici v korytu, Brodek byl na suchu, lidi v klidu a nevznikly by žádné škody,“ líčil tehdy starosta Brodku u Přerova Roman Zbožínek.

Voda se rozlila do polí a ohrožovala na sedm desítek domů. Na dvě desítky domácností se ocitly pod vodou. Zasaženy byly ulice Třebízského, Nerudova, Majetínská, Masarykovo náměstí a také 28. října. Zaplaven byl ale i železniční podjezd na silnici ve směru na Majetín. Na místě zasahovalo patnáct jednotek hasičů, kteří odčerpávali vodu.

Brodek pod vodou: Olešnice zaplavila dvě desítky domů

Škoda za 14 milionů

Stejnou příčinu zaplavení městyse, jakou zjistil starosta, potvrdilo i šetření, které bezprostředně po události zahájili policisté.

„Při vydatných deštích zůstalo večer stavidlo uzavřené a říčka kvůli tomu vystoupila ze svého koryta,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policie prováděla rozsáhlé šetření, protože množství poškozených objektů bylo značné. Celková škoda se vyšplhala na bezmála 14 milionů korun. Bylo nutné přibrat znalce a případ dosud nebyl uzavřen.

„Máme k dispozici znalecké posudky, týkající se vzniku záplavy, dále posudky ohledně vyčíslení škod a také výpovědi poškozených a zúčastněných osob,“ shrnula přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Vydali jsme usnesení o zahájení trestního stíhání proti fyzické a právnické osobě pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti, které dosud nenabylo právní moci. Protože prověřování dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, nebude policie sdělovat více informací,“ upřesnila.

Jak se žije v Brodku u Přerova? Pojďte na návštěvu

Podle starosty Brodku u Přerova Romana Zbožínka už se podařilo většinu škod po nečekané podzimní povodni odstranit.

„Jen na obecním majetku vznikla škoda 290 tisíc korun - zasažena byla škola, obecní úřad, ale i další objekty. Stopy po povodni jsou dnes patrné u některých domů starších obyvatel, což je ale pochopitelné. Mladší si svá obydlí spravili poměrně rychle,“ uzavřel.