VIDEO / FOTOGALERIE / Do Brodku u Přerova se dostala v noci na čtvrtek voda z rozbouřené Olešnice a zaplavila několik ulic i náměstí. V městyse bylo zasaženo nejméně dvacet rodinných domů a hasiči se snažili ochránit hrázemi z pytlů školu, obchod i poštu.

Voda z Olešnice zaplavila v noci na čtvrtek 15. října 2020 několik ulic v Brodku u Přerova. Pod vodou se ocitlo asi dvacet domů a hasiči odčerpávali laguny, které se zde vytvořily. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Jan Pískovský z Brodku u Přerova se ve středu večer díval doma na televizi, když na dveře jeho domu zabouchal soused. To ještě netušil, že už má v koupelně i na záchodě vodu. „Začalo to rychle stoupat a ve tři v noci už nebylo na co čekat. Sbalili jsme nejnutnější věci a přestěhovali se k sestře. Pod vodou je celý sklep, ale plave nám i obývák. Co jsme stihli zachránit, vytáhli jsme nahoru do patra,“ líčí.