Podle policie je obětí 48letá žena, podle zatím nepotvrzených informací jde o obyvatelku Břevence, místní části Šumvaldu.

Voda po sobě ráno zanechala velkou spoušť, v zasažených místech jsou vyplavené celé domy, zničené chodníky, vytrhaný asfalt, stržené mosty. Hasiči evakuovali desítky lidí.

Mezi nejvíce postižené obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda vlivem přívalových srážek na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko.

Do přelití hráze Šumvaldského rybníku zbývalo 5 centimetrů. Hladina již pomalu klesá, nádrž je také průběžně upouštěna.

Kdyby došlo k přelití, voda se mohla poli dostat k Lazcům a Nové Dědině.

Na odstraňování následků noční povodně v pondělí pracuje na třicet jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů.

Vyprošťují automobily z koryt řek, čistí silnice, propustky mostů a začínají s čerpáním vody ze sklepů zatopených rodinných domů.

Po ženě, kterou odnesl proud, se stále pátrá.

„Od včerejška stále pátráme po čtyřiasedmdesátileté ženě, pod níž se utrhl břeh rozvodněného potoka v Oskavě,“ informoval ráno na twitteru policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Bydlela u potoka, tekl jí kolem zahrady. Šla se podívat, jak stoupla voda. Ve chvíli, kdy vstoupila na kraj potoka, se pod ní utrhl břeh a spadla do vody. Tak nám to popsal její manžel. Varoval ji, aby nechodila k vodě tak blízko. Létá tu vrtulník s termovizí a snaží se ji najít, ale zatím neúspěšně,“ řekl v pondělí 8. června po osmé hodině ráno starosta Oskavy Stanislav Hýbner.

Následky přívalových dešťů hasiči řeší hlavně v Šumvaldu, kde je zřízen štáb velitele zásahu.

„Na místě je těžká technika ze Záchranného útvaru Hlučín a Jihlava s vyprošťovacím automobilem, hydraulickým nakládacím jeřábem, rypadlem i nakladačem. V postižené oblasti máme také naše speciální kontejnery, jejichž vybavení je určené pro čerpání vody a pro zajištění staticky narušených objektů,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Hasiči nyní vyprošťují automobily z vodních toků, čistí břehy a koryta od nánosů naplavenin, dřeva a dalšího materiálu, aby se řeka mohla vrátit zpět do koryta.

„Práci nám komplikuje poškozená dopravní infrastruktura, utržené cesty i mosty. Na místo byl povolán statik, který zhodnotí stav zatopených objektů. Začínáme také čerpat vodu ze sklepů,“ popsala aktuální situaci mluvčí.

Povodeň se nevyhnula ani Dlouhé Loučce, tam jsou zaplaveny nejen rodinné domy, ale rovněž úpravna vody. Hasiči z ní musejí odčerpávat vodu, v obci řeší dalších asi osm desítek objektů.

„V okolí Oskavy a podél toku probíhá pátrání po pohřešované ženě, spolupracujeme s policií. Kromě toho čerpáme vodu ze zatopených objektů, jejich počet se též šplhá k osmi desítkám. Situace se zde pomalu uklidňuje. Řešit budeme také utržený most přes řeku Oskavu,“ dodala Lucie Balážová.

Společně s hejtmanstvím a vodohospodářskou společností hasiči zajišťují dodávky pitné vody do postižené oblasti a rovněž vysoušeče pro občany, kteří mají zaplavené domy

Dlouhá Loučka: desítky zaplavených domů

Škody po bleskové povodni začínají sčítat také v Dlouhé Loučce. Zaplaveno tam je na 80 rodinných domů.

„Většinou jsou zatopené sklepy, asi dvaceti rodinám se voda dostala až do obytných prostor, hlavně do kuchyní a obývacích pokojů. Od třetí hodiny ranní u nás hladina Oslavy stále klesá, aktuálně je mezi prvním a druhým povodňovým stupněm. Problémy jsou s vysokou hladinou spodní vody. I když už hasiči odčerpávají sklepy, stále se tam vrací spodní voda,“ informoval o aktuálním vývoji kolem třetí hodiny odpoledne starosta Ladislav Koláček.

Kromě rodinných domů byla zatopená také tlaková stanice na vodovodním řadu, která „tlačí“ vodu do místního vodojemu, z něj jsou pak zásobováni odběratelé.

„Tlaková stanice byla ještě před chvílí pod vodou, tu už hasiči odčerpali. Teď elektrikáři zkoušejí stanici znovu uvést do provozu, snad se jim to co nejdříve podaří. Místní část Plinkout, kde není vodovod, už pitnou vodou zásobují dvě cisterny,“ dodal Ladislav Koláček.

Místní podle něj povodeň v takovém rozsahu douhá léta nepamatují.

„Minimálně pětačtyřicet let tady nic tak hrozného nebylo. V osmdesátých letech minulého století byly také povodně, ale tehdy to vzalo jen dolní konec obce. Tentokrát ale spadlo obrovské množství srážek v krátké době a voda se valila všude. Rozvodněný ´potok´ se obcí prohnal hned na třech místech zároveň,“ popsal starosta.

Obec už začala občanům, kteří to potřebují, přistavovat velkoobjemové kontejnery, aby mohli začít s vyklízením zatopených domácností, likvidací poničeného nábytku a úklidem.

„Hodně nám tady pomáhají hasiči, přijela sem také jednotka z Přerova. Uvítáme čistící a úklidové prostředky, ty budou určitě místní občané teď potřebovat nejvíc. Naopak balená voda není třeba, vodovod je v provozu a náhradní zásobování už řešíme cisternami. Postupně mapujeme situaci, odhad škod v tuto chvíli ještě neznáme,“ dodal Ladislav Koláček.

Vytopeným pomáhá Charita



Pomoc postiženým obcím a rodinám, kterým se při bleskové povodni dostala voda až do jejich domácností, už nabízejí pracovníci Charity v Uničově. Zjišťují, co budou lidé v zasažených oblastech nejvíce potřebovat.



Pracovníci uničovské Charity se pustili do mapování situace hned v pondělí ráno.



„Jsme v kontaktu se starosty Šumvaldu, Oskavy i Dlouhé Loučky a zjišťujeme, kolik našich pracovníků a kde bude nejvíc potřeba. Rodinám, jejichž domovy zasáhla blesková povodeň, můžeme pomoci například oblečením pro děti i dospělé, hygienickými potřebami, balenou vodou nebo potravinovými balíčky,“ popsala sociální pracovnice uničovské Charity Michaela Rábová.



Charita je schopná pro zaplavené domácnosti zajistit rovněž čistící, úklidové a dezinfekční prostředky a pracovní pomůcky, které budou potřeba v následujících dnech na úklid zatopených domů. Disponuje také vysoušeči.



„Přímo v Uničově je jich k dispozici hned několik, další přístroje je možné v případě potřeby dovézt z Olomouce. Očekáváme, že naše pomoc bude potřeba hlavně v dalších dnech, kdy bude ze zatopených domů a sklepů odčerpána voda a začne se s úklidem,“ poznamenala Michaela Rábová.

Lidé uvěznení v autech i na půdách

Situace se zdramatizovala ve večerních hodinách. Průtoku říčky zabránily klády, voda se začala vylévat z koryta. Lidé uvízli v autech nebo na půdách svých domů.

"V noci v této oblasti zasahovalo zhruba 60 profesionálních i dobrovolných jednotek. Evakuováno bylo zhruba 30 osob. Jedna osoba zemřela, po jedné nyní pátrá policie," řekl ředitel HZSOL Karel Kolářík.

Ráno byl zřízen krizový štáb, který dočasně zřídil pobočku přímo na obecním úřadě v Šumvaldu.

Na pomoc přijela jednotka z Hlučína se speciální technikou.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk vyzval firmy, které mají kontejnery a potřebnou techniku, aby pomohly. Bláto a naplaveniny se budou odklízet několik dní. Škody půjdou do stovek milionů korun. Poškozené obyvatele lze ubytovat na učilišti v Uničově.

"Můžeme doplnit lůžka a navýšit kapacitu, ale zatím není potřeba. Čtyři lidé jsou tam, zbytek se zabydlel u svých rodin," prozradil.

Vytrhané chodníky, zatopené domy

Krizový štáb v Uničově zasedá od 2 hodin v noci. Soutok Oskavy a Oslavy ve městě začal kulminovat teprve ráno, hladina řeky byla kolem deváté hodiny na 3. stupni povodňové aktivity.

„Momentálně zjišťujeme škody. Jsou tu zatopené sklepy i celé domy, vytrhané chodníky, vytrhaný asfalt, poklopy od kanálů mimo své osazení,“ popsal v pondělí ráno starosta Uničova Radek Vincour.

K odčerpávání vody momentálně nedochází, protože nelze ukočírovat směr toku. Dle slov starosty Uničov není zasažený tolik jako jeho místní části a okolní obce.

Nejvážnější situace je v Šumvaldu či Dlouhé Loučce, ohrožená je Nová Dědina.

„To, co teď zažíváme, tady snad v historii nikdo nepamatuje. Oslava ukázala svoji sílu, bylo to neskutečně rychlé,“ doplnil Vincour.

Stržený most i elektrické vedení

Celkově hasiči během noci vyjížděli k téměř 160 událostem. Na Uničovsku jich evidovali 90 a na Šumpersku 50.

Přívalové deště zatopily nejen desítky rodinných domů a dalších staveb, ale také poškodily místní energetickou a dopravní infrastrukturu.

V Oskavě byl stržen most, ve většině postižených obcí bylo poškozeno plynové i elektrické vedení. Na některých místech čerpali hasiči vodu ze zatopených sklepů už během noci.

„Hlavní likvidační práce a odstranění následků přívalových srážek však jednotky teprve čeká. Odčerpávání vody z domů a sklepů přijde na řadu během dneška,“ popisovala Balážová.

V akci 60 jednotek hasičů

Po průzkumu v jednotlivých obcích a zjištění stavu zaplavených domů budou samosprávy ve spolupráci s hasiči řešit náhradní ubytování pro místní obyvatele.

„Hasičský záchranný sbor bude v případě potřeby poskytovat prostředky pro nouzové ubytování. Už během noci jsme také nastavili režim řízení, kdy v každé z nejvíce postižených obcí máme příslušníka, který bude koordinovat likvidační práce a bude k dispozici zástupcům samosprávy,“ uvedla Balážová.

Na záchranných a likvidačních pracích se podíleli hasiči ze stanic z celého území Olomouckého kraje a desítky jednotek SDH obcí.

V jednu chvíli bylo nasazeno v terénu až 60 profesionálních a dobrovolných jednotek. Jejich práci koordinovali operační důstojníci z krajského informačního a operačního střediska, které během noci přijalo stovky tísňových volání a oznámení.

Povodňové stupně na řadě toků

Z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v pondělí ráno platil nejvyšší, třetí povodňový stupeň jen na Oskavě v Uničově, kde hladina před 7. hodinou dosahovala 329 centimetrů a dále stoupá.

Na druhý stupeň povodňové aktivity před 3. hodinou v noci klesla Oslava v Dlouhé Loučce. Hladina byla před 7. hodinou na 171 centimetru a stále postupně klesá.

Výstraha ČHMÚ pro Uničovsko, Zábřežsko, Litovelsko, Šternbersko, část Šumperska a Jesenicka platí do 11. hodiny.