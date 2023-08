Takovou spoušť, jakou napáchala sobotní bouřka v Přerově, místní lidé dlouho nepamatují. Silný vítr vyvrátil na několika místech stromy z kořenů, v ulici Velká Dlážka dokonce padající smrky ohrožovaly obyvatele panelového domu.

Noční bouřka napáchala v Přerově značné škody, 27.8.2023 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vichr také rozmetal do okolí části střešní krytiny domu v Teličkově ulici v Předmostí. Hasiči se nejen v sobotu v noci, ale celou neděli nezastavili.

Dva spadené stromy ohrožovaly až do ranních hodin obyvatele panelového domu v ulici Velká Dlážka.

„Jeden vyvrácený strom spadl přes chodník, druhý se nakláněl přímo k balkonu domu. Protože jsem profesionální hasič z Olomouce, chodí mi události na mobil. Tak jsem vlastně zjistil, že je strom před naším domem vyvrácený,“ popsal Arnošt Lenoch, jenž v neděli ráno přihlížel odstraňování následků spouště, kterou silná bouře napáchala.

„Je to opřené o balkon ve čtvrtém nadzemním podlaží. Uvidíme, co bude s fasádou, parapety a okny. Majitelé těch bytů, kteří zde žijí, z toho asi museli být šoku. Už delší dobu jsme přitom komunikovali s přerovským magistrátem a žádali o odstranění těchto stromů - bylo nám ale řečeno, že jsou sice lehce proschlé, ale že se s tím nic dělat nebude,“ popsal.

OBRAZEM: Bouře řádila i v Přerovské rokli. Autokrosová Evropa pokračuje

Hasiči museli na místo povolat speciální techniku - vyprošťovací automobil Českých drah.

„S jeho pomocí jsme strom uvázali lanem, nadzvedli a odtáhli od fasády. Teď ho odřízneme a nasměrujeme do volného prostoru, abychom ho mohli pokácet,“ popsal velitel zásahu Dominik Dočkal.

Hasiči měli napilno celou noc a podle krajského mluvčího Zdeňka Hošáka vyjížděli do nedělního rána v Olomouckém kraji k více než dvěma stovkám zásahům.

Silná bouřka na Přerovsku strhávala stromy i kusy střech. Hasiči měli 150 zásahů

Něco takového v Předmostí nepamatujeme

Přerovská jednotka zabezpečovala také střešní krytinu na domě v Teličkově ulici v Předmostí. Kusy krytiny se povalovaly ještě v neděli ráno před domem.

„Je to hotová spoušť, něco takového v Předmostí nepamatujeme. Člověk by si myslel, že když jsou tu vysoké paneláky, tak jsme chráněni, ale jak se ukazuje, tak to neplatí,“ pozastavovala se starší žena, která procházela kolem.

Vzrostlý strom zatarasil také chodník v ulici Svisle nedaleko Galerie Přerov. I tam silný vítr vyvrátil strom z kořenů.

„Musela to být strašná síla, protože ten kmen nevypadá, že by byl ve špatném stavu. Jsem zvědavý, kdy ho odsud odvezou,“ uvažoval nahlas jeden z místních obyvatel.

Bouřka zničila v Kokorách desetinu chmelnic, škoda nejméně 25 milionů

Poničená auta i zahrada školky

V ulici Velká Dlážka stromy poničily čtyři zaparkovaná auta, další spadl i na zahradě Mateřské školy Radost v Kozlovské ulici. Spadený strom nahlásila hasičům také Libuše Koksová z ulice Lančíkových u hřbitova.

„Odlomilo to kus túje, který spadl na chodník. Hned jsem volala hasičům, jestli to můžou zlikvidovat. Přijeli okamžitě,“ vylíčila seniorka.

Takto to žilo na Hradech CZ na Bouzově. Než přišla bouřka

Nejen v ulici Lančíkových, ale i na mnoha místech Přerova nešel v noci proud.

„Dívala jsem se z oken, byl strašný vítr, z obou stran hromy a blesky. Tady se to točilo, ale byl to jen moment, kdy se to seběhlo. Už ať je klid a ty letní bouřky skončí,“ přeje si.