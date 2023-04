V boji o zachování alespoň jedné ze dvou zrušených poboček České pošty v Přerově - konkrétně té v Předmostí, chce pokračovat město. Primátor Petr Vrána (ANO) se kvůli tomu obrátil na předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu Marka Eberta a žádá ho v dopise, aby záměr přehodnotil. Stejný dopis zaslal už dříve také ministru vnitra Vítu Rakušanovi.

Obyvatelé Předmostí zrušení jediné pobočky České pošty v největší místní části Přerova nechápou. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Přerov má přijít od července o dvě ze čtyř poboček - první je v hustě osídlené sídlištní zástavbě na Trávníku, druhá se nachází právě v Předmostí. Je bezbariérová, jejích služeb využívá nejen pět tisíc obyvatel největší místní části Přerova, ale dojíždějí sem i lidé z Vinar, Čekyně, Lýsek a Popovic.

Pošta v Přerově zruší dvě pobočky

„Napsal jsem už dříve dopis se žádostí o přehodnocení záměru také ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Odpověděl, že on ani jeho rezort do výběru rušení jednotlivých poboček nezasahovali. Redukce byla podle jeho sdělení určena na základě parametrů Českého telekomunikačního úřadu s tím, že pošty byly vybrány podle určených kritérií, jako jsou návštěvnost, bezbariérovost nebo vzdálenost od zastávky městské autobusové dopravy,“ konstatoval primátor.

Předmostí by mělo být prioritou

Právě nad tím ale obyvatelé místní části, kterou v minulosti proslavily paleolitické nálezy hromadného hrobu lovců mamutů, kroutí hlavou. Pošta v Předmostí je bezbariérová, s dobrou dopravní obslužností v blízkosti autobusové zastávky. Podle místních je hojně navštěvovaná a tvoří se tu fronty. „Staří lidé, kteří nemají účty, jsou úplně odrovnaní. Na poštu do Předmostí jezdí lidi z okolních vesnic - z Popovic, Vinar, všichni jezdí sem. Ne, tady není žádná lidskost,“ nechápe Jana Matoušková z Předmostí.

Zastupitelé se vzácně shodli: Poštu v Předmostí nedáme!

„Je otázka, jak se s tím srovná hlavní pošta, protože si to opravdu nedovedu představit. Jsou tam schody, což může být pro imobilní občany problém,“ vyjádřil své pochybnosti jiný z místních Antonín Švrdlík.

Primátor se nevzdává

Rozladěnost mezi lidmi podle vedení města nadále trvá. „Obracím se na vás, abyste se znovu zabývali možností zachování alespoň pošty v Předmostí, jejíž zrušení se dotkne zhruba šesti tisíc lidí nejen z Předmostí, ale i dalších místních částí - Lýsek, Vinar a nebo Čekyně. Tato pobočka je dobře dostupná hromadnou dopravou i osobními auty a je zcela bezbariérová,“ zdůraznil primátor.

Primátor dostal od pošty košem. Zruší se Předmostí i Trávník

Ten usiluje také o zajištění plně bezbariérového přístupu do budovy hlavní pošty v Kratochvílově ulici. „Plošina zde sice k dispozici je, ale my požadujeme také bezbariérový přístup pro lidi se zhoršenou pohyblivostí, starší spoluobčany nebo maminky s dětmi. Toto řešení by mohlo být vnímáno jako částečná kompenzace,“ poznamenal primátor.

Jednání jsou zatím na mrtvém bodu

Už minulý týden se první muž přerovské radnice sešel na jednání s manažerem České pošty Morava sever Pavlem Smyčkem, které ale žádný obrat nepřineslo. Dozvěděl se pouze, že Česká pošta na svém záměru zrušit dvě pobočky v Přerově trvá.

„V některých případech lze nahradit jednu rušenou pobočku jinou, ale o tom se debata nevedla. Ve hře není ani možnost zřízení Pošty Partner v Předmostí, to by totiž neznamenalo úsporu,“ vysvětloval po schůzce Pavel Smyček, manažer interní sítě České pošty Morava sever.