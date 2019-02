Provozovatelé tradičních kin v regionu mluví o nejúspěšnějším snímku všech dob - vybledlo i Padesát odstínů šedi. Jen v olomouckém Metropolu zhlédlo snímek, který proměnil čtyři oskarové nominace, 7500 diváků.

V Přerově odhadli, že kdyby strhující příběh Freddieho Mercuryho a kapely Queen vůbec nenasadili, přišla by Hvězda o 13 procent tržeb.

Všem milovníkům filmového plátna, kterým utekl loňský vítězný film Zelená kniha v sobotní předpremiéře v kině Metropol, kinaři vzkazují, že budou mít ještě řadu příležitostí.

Úspěch Metropolu

„Snímek Bohemian Rhapsody je pro všechny kinaře něco, co se stává jednou za spoustu let. Od listopadu jsme tento snímek promítali celkem 25krát a navštívilo ho úžasných 7 500 diváků,“ uvedla Denisa Wasiewiczová z olomouckého Metropolu.

Prosincová návštěvnost olomouckého kina je díky životopisu Freddieho Mercuryho v porovnání s prosincem 2017 nesrovnatelná.

„Loni v prosinci naše kino navštívilo o tři tisíce diváků více, a to právě díky Bohemian Rhapsody,“ uvedla Wasiewiczová.

Plný sál v Prostějově doprovodil jásot

V Prostějově je divácká odezva ještě větší. Podle ředitelky kina Metro 70 Barbory Prágerové nemá Bohemian Rhapsody v kině obdoby.

„Představení vyprodané do posledního místa, což se za dva roky nepodařilo. Byl to euforický zážitek jak pro mě, tak pro plný sál, který po oznámení této skutečnosti propukl ve spontánní potlesk a neřkuli jásot. Zároveň film otevřel cestu do kina mnoha divákům, kteří si nás v minulosti nenašli. Zvýšenou návštěvnost registrujeme i v letošním roce,“ popisovala odezvu.

Únor 2019, byť nejkratší měsíc, již nyní v prostějovském kinosále i díky kapele Queen přesáhl hranici 9000 diváků.

"A předpokládáme, že bude nejúspěšnější měsíc posledních dvou let,“ uvedla ředitelka kina Metro 70, kde již snímek v hrubých tržbách vydělal přes milion korun.

Kasovní trhák i v Přerově

V Přerově vloni byla průměrná návštěvnost představení Bohemian Rhapsody 324 diváků.

„To jsme nezažili. Nasadili jsme ho 1. listopadu a do konce roku 2018 film vidělo 5,5 tisíce lidí na 17 představeních. Letos je to dalších 6000 lidí na 16 představeních, které máme do konce února,“ informovala Deník Svatava Měrková.

„Když bychom tento film nehráli, Hvězda by přišla o 13 procent. Je to kasovní trhák a nemá na něj ani Padesát odstínů šedi či Mamma Mia,“ dodala Svatava Měrková.

V Šumperku i s revolučním zvukem

V Šumperku očekávají, že Bohemian Rhapsody překoná 10 tisíc diváků.

„Minulý čas u Bohemian Rhapsody není na místě. Stále máme nadprůměrné návštěvy,“ reagoval Kamil Navrátil, ředitel šumperského Kina Oko.

„Bohemian Rhapsody nám tři měsíce po sobě vykazoval návštěvnost přes dva tisíce diváků. Neplatí Oscar = ekonomický přínos, i když by se to právě při pohledu na výsledky Bohemian Rhapsody mohlo zdát,“ uvedl Navrátil.

Pokud by se film v Kině Oko nehrál, přišlo by v hrubých tržbách o 1,2 milionu korun.

„Film nám pomohl výrazně snížit ztrátu, která byla způsobena téměř pětiměsíční odstávkou kina z důvodu rekonstrukce. Pozitivem bylo, že jsme jedno z patnácti kin, kde mohli diváci vidět a především slyšet Bohemian Rhapsody v revolučním zvuku Dolby Atmos,“ sdělil ředitel.

Roma táhla jen v Olomouci

Nejvíce oskarových nominací měly mexické drama Roma a historický snímek Favoritka - proměnily dvě a jednu. Tyto vynikající snímky v Olomouckém kraji divácky nebodovaly.

„Favoritka, ač je snímkem velice kvalitním a hlavně herecké výkony jsou úžasné, tak co do návštěvnosti je filmem průměrným,“ hodnotila Denisa Wasiewiczová.

Romu nabídl olomoucký Metropol šestkrát a přišlo 631 diváků.

„Roma v Olomouci zafungovala úžasně a pro mě osobně je to nejlepší snímek loňského roku,“ ocenila vkus diváků Wasiewiczová.

Téměř bez odezvy skončily snímky v Prostějově: Favoritka přilákala do kina 54 diváků, Roma pak pouhých 23. V Přerově mexické drama s desítkou nominací na ceny Akademie raději ani nenasadili.

„Romu jsme nehráli, obávám se, že by lidé na to nepřišli, ale nevylučuji, že film nasadím do některého ze středešních artkin,“ uvedla Svatava Měrková.

„Na Favoritku přišlo 14 lidí, ale hrajeme ji tento čtvrtek v biosenioru za 60 korun a už máme prvních pár prodaných lístků. Přerovské publikum hold není artové,“ pousmála se Měrková.

Jak zaboduje Zelená kniha?

Filmem roku se podle Americké filmové akademie stala Zelená kniha, která právě míří do kin v Olomouckém kraji. V Olomouci už fanoušci filmu měli příležitost.

„Zelenou knihu si nenechalo ujít krásných 210 diváků v předpremiéře v sobotu 23.února. Další projekce následují v březnu, a to 7. 3., 11.3. a určitě budeme přidávat další projekce v druhé polovině měsíce,“ zvala do Metropolu Denisa Wasiewiczová.

Metro 70 naplánovalo předpremiéru cesty černošského pianisty po divokých státech amerického Jihu 60. let na pátek 1.března.

„Další příležitosti budou 7., 8, 12., a 19. března. Věříme, že tento film návštěvnost Favoritky i Romy dalece překoná,“ doufala Barbora Prágerová.