Do rekonstrukce bochořského letiště, které v minulosti sloužilo jako strategická vojenská základna, hodlá armáda v budoucnu investovat miliardu korun a plánuje jeho širší využití. Kromě 533. praporu bezpilotních systémů z Prostějova, který se sem kompletně přesune za pár let, poskytne letiště zázemí také části logistického praporu z Lipníku nad Bečvou. V roce 2025 se počítá i s jeho využitím pro Centrum leteckého výcviku v Pardubicích.

„Na bochořském letišti byla v minulosti letecká základna a vzlétaly z něj stíhačky, ale i vojenské vrtulníky. Setkáváme se pravidelně se zástupci státního podniku LOM Praha, který je vlastníkem, a dostáváme informace o tom, že by mohlo znovu nabýt na důležitosti. Počítá se s tím, že by se sem mohlo přesunout několik stovek, možná i tisíce vojáků a personálu,“ informoval přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Na letišti působí už od letošního roku vojáci roty průzkumných a bojových bezpilotních prostředků z Prostějova a celý prapor by se sem měl přemístit do roku 2028. Bezpilotní systémy, jako jsou Puma, Raven a Vážka se pohybují v operační výšce do 1,5 kilometru a sledují terén. Cílem je hledat objekty zájmu, jež pak zpracuje obrazový materiál.

„Kromě takzvaných dronařů by se sem mohlo nejprve dočasně, a poté i natrvalo přesunout také Centrum leteckého výcviku z Pardubic. V horizontu do roku 2030 by tedy mohly být na letišti vyšší stovky nebo tisíce vojáků, což je pro Přerov zajímavá informace. Jedná se i o tom, že by se sem částečně přemístil logistický prapor z Lipníku nad Bečvou,“ konstatoval primátor.

Centrum leteckého výcviku z Pardubic, které zajišťuje kompletní výcvik pilotů Armády České republiky a je jednou z divizí státního podniku LOM Praha, se do Bochoře zčásti přesunulo už v roce 2023. Důvodem byla oprava vzletové a přistávací dráhy na letišti v Pardubicích. Z důvodů výluky se vojáci stěhují na Hanou i v roce 2025.

Cvičení, letiště v Bochoři | Video: Petra Poláková - Uvírová

Iniciativa na širší využití bochořského letiště vzešla podle primátora města ze strany armády. „Už řadu let se s nimi bavíme o tom, že je letiště nevyužité. Nyní se vedou debaty i o tom, že by pravděpodobně jižní část, kde probíhá výcvik dronů, spravovala armáda, zatímco severní včetně ranveje LOM Praha. Jsou to ale zatím jen úvahy,“ doplnil primátor.

Po zahájení výstavby dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem si vedení státního podniku LOM Praha všímá zvýšeného zájmu o využití bochořského letiště. „Dnes v areálu působí asi dvacet civilních subjektů se zaměřením na leteckou techniku. Letiště se díky tomu, že se přibližuje dálnice, opět stává středem zájmu a pozornosti,“ potvrdil mluvčí LOM Praha Pavel Lang.

Na bochořském letišti sídlila až do roku 2013 základna vrtulníkového letectva, která se kvůli armádním úsporám přesunula do Náměště nad Oslavou. Areál letiště v roce 2015 poznamenala rozsáhlá sanace objektů v souvislosti s přípravou strategické průmyslové zóny, ze které ale nakonec sešlo. Zbouráno bylo tehdy 32 úkrytů letecké techniky a 30 menších objektů. Bez nákladnějších investic do rekonstrukce letiště se tedy armáda neobejde.