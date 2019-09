Scéna se nakonec přesunula do restaurace Pivovar a fanoušci na koncertě černošské zpěvačky Wandy Johnson a jejího bandu vytvořili skvělou atmosféru. Některé songy zpívalo publikum s ní.

„Kvůli nepříznivému počasí je tady málo lidí, ale vážím si těch, kteří navzdory dešti přišli,“ zhodnotil Pavel Ondrůj, jeden z hlavních organizátorů akce, kterou Nadační fond Blues nad Bečvou uspořádal ve městě už posedmé.

Program začal už v pátek, kdy se na scéně objevila přerovská blues-soulová kapela Mothers Follow Chairs. Ta si v letošním roce připomíná dvacáté výročí od svého vzniku. Během koncertu se tak po boku zpěvačky Petry Polákové Uvírové na pódiu kromě současných členů bandu vystřídaly známé muzikantské tváře, které ve skupině působily v minulosti - bubeník Robert Tšpon, kytarista Bohdan Mrtvý nebo baskytarista Martin Chytka.

Bubínky a zase bubínky

Letošní ročník přinesl návštěvníkům dvě novinky. Jednalo se o bubenický workshop, který vedla skupina El Boudani Mus Band. Posluchači měli jedinečnou možnost zahrát si na bubny afrických nomádů po boku profesionálních muzikantů. Tuto příležitost využily především přítomné děti.

„Byl to pro mě velký zážitek. Na takový buben jsem s muzikanty hrála poprvé,“ svěřila se devítiletá Kateřina.

Talentovaní umělci

Další novinkou programu bylo vystoupení mladých přerovských talentů. Na pódiu se tak představil Carl von Vica, Václav Bařinka a Adam Hobza.

„Za svůj dosavadní úspěch považuji to, že jsem se odvážil zúčastnit soutěže Česko Slovensko má talent. To byl pro mě velký zážitek. Do budoucna bych si přál nahrát CD s živou kapelou,“ svěřil se jednadvacetiletý student Masarykovy univerzity Adam Hobza, kterého oslovila muzika Elvise Presleyho. Velké plány a sny má i Václav Bařinka.

„Chtěl bych mít vlastní skupinu a několik příznivců. To by mi stačilo. Žádná velká celebrita být nechci,“ řekl Václav Bařinka, kterého letos čeká maturita na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Oba mladí zpěváci se shodli, že si možnosti vystupovat na festivalu Blues nad Bečvou nesmírně váží.

„V zařazování mladých talentů do programu chceme pokračovat. Festival totiž není jen o velkých známých hvězdách,“ doplnil Ondrůj.

V programu se představila známá česká kapela Screwballs Rockabily a akustické duo Jiří Míža a Rosťa Orság, které si odneslo cenu z letošního partnerského festivalu Blues nad Bobrem v polském Boleslawcu. Hvězdou sobotního večera byla americká blues-soulová zpěvačka Wanda Johnson. Posluchači se na její koncert přemístili do teplých útrob přerovské restaurace Pivovar, která doslova praskala ve švech. Návštěvníci si atmosféru pochvalovali.

„Myslím si, že menší klubová scéna festivalu sluší více než velká stage na nádvoří,“ podotkla jedna z přítomných návštěvnic.

