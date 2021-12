„Původně zde byla přistavena garáž, která byla ve špatném technickém stavu. Byla nahrazena stejnou hmotou, která má zachovat užitné vlastnosti celé plochy. Pro nás byla důležitá hmota, ne obsah - pokud to není v rozporu s tím, že by vzhled jako celek poškozoval ochranné pásmo,“ řekl památkář z přerovského magistrátu Josef Březina.

Objekt byl před rekonstrukcí v dezolátním stavu.

„Budova dlouho nebyla využívaná a neprováděla se zde běžná údržba, která by prodloužila její životnost. Tím, že historizující stavba získá nové využití, bude mít šanci na přežití. Vzhled fasády i veškeré štukatérské prvky, které tam jsou, budou opraveny, zrestaurovány a případně doplněny,“ dodal památkář.

Takzvaný Blažkův dům nechal postavit na přerovském náměstí v roce 1881 perníkář a voskař Josef Blažek, který měl v budově provozovnu. Později prostory sloužily jako písárna továrny na hnojiva, cukrářství, ale také prodejna módního zboží a nebo pohřební ústav.

Po druhé světové válce zde měli výbor komunisté a posledním nájemníkem byla Vojenská správa. Po jejím odchodu se stal z kdysi honosného objektu chátrající brownfield.

Inovační hub

Plány na obnovu budovy, která je v majetku města, vznikly poměrně nedávno. Po náročné rekonstrukci zde vznikne inovační hub pro začínající podnikatele.

Coworkingový prostor počítá s kancelářemi, vybavenými nábytkem a technikou, ale i zasedací místností.

Součástí objektu je i dílna, kterou budou moci za úplatu podnikatelé využívat - součástí zařízení má být vrtačka, bruska, řezačka plastů, gravírovací a řezací laser, 3D tiskárny či programovatelný šicí stroj.

„Za bourací práce, rekonstrukci a vybavení kanceláří a dílen zaplatíme částku 72 milionů korun bez DPH. Z Ministerstva průmyslu a obchodu nám byla přiznána dotace ve výši 37 milionů korun,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Náročnou rekonstrukci provádí Přerovská stavební společnost.

„Hotová by měla být do konce června roku 2023. V poslední etapě je v plánu vybavení vnitřních prostor nábytkem tak, aby se mohl inovační hub co nejdříve otevřít,“ uzavřela.