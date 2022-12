„V současné době probíhají nákupy, ať už technologií, nebo interiérových prvků - potřebujeme koupit veškerý nábytek a technologie do dílen, aby to celé mohlo fungovat. Předpokládám, že do léta by mohlo být vše vybaveno, a pak s velkou parádou otevřeme,“ řekl Tomáš Dostál, manažer Inovačního centra Olomouckého kraje.

Podle něj je zařízení jediné svého druhu v republice, a to díky širokému spektru možností, které nabízí.

„Pokud pomineme krajská města, tak je určitě ojedinělé ve své komplexnosti - je zde kongresový sál, technologická dílna, jsou tu kanceláře, jednací síně. Vše pod jednou střechou,“ zmínil.

Zájem je velký

Zájem o využití inovačního hubu je už nyní značný.

Návštěvníci se v prostorách snadno zorientují.

„U vstupu bude rozcestník, na zemi a na zdech pak návodné čáry, které vás navedou podle toho, co hledáte. Jestli jednací sál, zasedací místnost nebo něco jiného. U vstupu bude recepce,“ upřesnil.

Vedení města si od otevření inovačního hubu slibuje lepší podmínky pro začínající podnikatele.

„Přerov byl vždy průmyslovým městem a inovace je základní atribut konkurenceschopnosti firem. Věřím, že se nám v těchto prostorách bude dařit rozvíjet podnikání a pomáhat začínajícím subjektům, ať už právnickým osobám, nebo mladým lidem - středoškolákům či vysokoškolákům. Věřím, že se nám budovu podaří využít na sto procent,“ řekl primátor města Petr Vrána (ANO).

Podle Aleše Frídla ze zhotovitelské firmy Přerovská stavební se podařilo skloubit historickou část s moderní přístavbou.

„Je to krásná kombinace moderny s historií – u vstupního portálu se podařilo zachovat i historické štuky. Zakázku jsme vysoutěžili jako konsorcium přerovských společností a současně se nám povedlo zapojit maximum subdodavatelů z Přerova. Stavba nám umožnila i zapojení řemeslníků z odborného učiliště Kouřílkova, kteří se na projektu také podíleli,“ pochvaloval si.