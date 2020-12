Záměr zadat veřejnou zakázku a posílit rozpočet schválili na pondělním jednání přerovští zastupitelé. Náklady se na rekonstrukci a vybavení se odhadují na 80 milionů korun - Inovační centrum Olomouckého kraje, které bude provozovatelem, má ale šanci získat na projekt dotaci z evropských peněz.

„Na začátku byla vize města revitalizovat centrum a podpořit podnikání. Naším cílem není aktivity směřovat jen do Olomouce, ale snažíme se působit i v regionech a bývalých okresních městech,“ shrnul Tomáš Dostál z Inovačního centra Olomouckého kraje, který záměr na jednání představil zastupitelům.

Inovační hub má podpořit podnikatele, kteří začínají prakticky od nuly a potřebují ekonomické i právní poradenství, ale i nutné zázemí.

„Pro projekt se nám podařilo najít i strategické partnery - nejvíce aktivní je Vysoká škola logistiky, místní hospodářská komora, ale záměr podporují i střední školy - průmyslovka v Přerově nebo elektrotechnika v Lipníku,“ zmínil.

Inovační hub by ale mohl přilákat i pozornost velkých přerovských firem.

Stavba má začít v létě

Historický Blažkův dům na rohu Masarykova náměstí už je v dezolátním stavu a při větších poryvech větru z budovy odpadávají kusy omítky. Zchátralé jsou i vnitřní prostory, do nichž se desítky let neinvestovalo.

Projekt počítá se dvěma na sebe navazujícími objekty - zrekonstruovanou historickou budovou a přístavbou.

Podle zpracované projektové dokumentace má v objektu vzniknout coworkingový prostor, organizovaný jako open space s variabilním uspořádáním nábytku, což má umožnit práci jednotlivců i malých týmů.

Prostory nabídnou kanceláře i zasedací místnost. Pro konání větších akcí má sloužit konferenční sál pro šedesát osob, který je možné rozdělit akustickou příčkou na dva menší.

Součástí zakázky je i vybavení zrekonstruovaných a přistavovaných prostor nábytkem a potřebnou technikou. V plánu je nákup strojů a zařízení pro mechanickou a elektrotechnickou dílnu, ale i pro kreativní dílnu s 3D tiskárnami.

„Stavební práce by měly začít v létě příštího roku a s ukončením investiční části projektu se počítá v červenci 2023. Předpokládáme, že provoz bude v režii Inovačního centra Olomouckého kraje,“ upřesnil Tomáš Dostál.

Funkční, nebo jen drahé prázdno?

Na jednání zastupitelstva se o záměru diskutovalo téměř hodinu - ne všichni konšelé jsou totiž přesvědčeni o tom, že si město může tak nákladný projekt dovolit.

„Kdybychom byli bohatým městem v přebytkovém hospodaření, tak možná návrh podpoříme. Takto ale máme výhrady. Za dvojnásobné náklady získáváme poloviční užitnou plochu, jakou má třeba Inovační centrum ve Zlíně. Proč je Blažkův dům o deset milionů dražší, než se plánovalo na začátku?,“ zajímalo navýšení rozpočtu zastupitelku Helenu Netopilovou (SpPP).

Podle ní by se měla k záměru vyjádřit i městská architektka - už proto, že se stavba dotkne nádvoří sousedních domů a může je učinit neprodejnými.

„Bude Inovační centrum opravdu fungovat, nebo se bude udržovat při životě prázdný a drahý objekt?,“ vyjádřila své obavy.

Podpora mladých podnikatelů

Přerovští radní jsou ale přesvědčeni, že město zázemí pro začínající podnikatele potřebuje.

„Spousta lidí si stěžuje, že se centrum vylidňuje a z Přerova odcházejí mladí lidé. To je přece ideální příležitost, jak tyto věci eliminovat. Spousta mladých lidí zvažuje, že začne podnikat. Mají ale těžkou cestu a inovační hub, ve kterém bude ekonomické a právní poradenství, by jim pomohl. To, že chceme zrekonstruovat budovu v centru města, je super - ale je to jen sekundární efekt. Projekt má určitě smysl podporovat,“ uvedl radní Petr Vrána (ANO).

„To, co Přerov neztratí, jsou dvě zásadní věci. První je, že bude zrekonstruována naprosto ostudná stavba uprostřed města, která odradí každého, kdo do Přerova přijede. Druhá věc je, že město nemá reprezentativní prostory pro pořádání velmi atraktivních akcí. Tento prostor se tedy rozhodně neztratí,“ soudí zastupitel Martin Trhlík (STAN).

Pro záměr nakonec zvedla ruku nadpoloviční většina zastupitelů.

Historie Blažkova domu



Zdroj: DENÍK/Vojtěch PodušelBlažkův dům je jednou z dominant náměstí T. G. Masaryka a pamatuje řadu událostí, spojených s děním v centru města. Objekt nechal postavit v roce 1881 perníkář a voskař Josef Blažek. V roce 1900 zde kromě Blažkovy výrobny sídlila prodejna rakví a v prvním patře také písárna továrny na hnojiva a lučebniny.

„Později tu byl cukrář či obchod s módním zbožím U města Paříže, který patřil rodině Sobolových,“ řekl Petr Sehnálek z Muzea Komenského v Přerově. Rodina později rohový dům prodala městu, které tam zřídilo byty pro důstojníky přerovské posádky. Později zde sídlil i Pohřební ústav - a po druhé světové válce se do domu nastěhoval výbor komunistické strany, který později vystřídala vojenská správa. V posledních letech budovu částečně využívala Městská policie v Přerově.